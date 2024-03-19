شهدت الحلقة الثامنة، من مسلسلات رمضان 2024 أحداثًا مشوّقة، وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ملخص أحداث الحلقة الثامنة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية"، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ماراثون رمضان 2024.

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الثامنة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

مسلسل الحشاشين

سيطر "الصباح" كريم عبد العزيز، قلعة “ألموت” في بداية انتصارات له على دولة السلاجقة التى كانت تحكم بلاد فارس فى تلك الآونة، وبداية لتوسع طائفة الحشاشين إحدى طوائف الإسماعيلية الشيعية، واتخذ الحشاشون مع «ألموت» عدة قلاع حصينة فى قمم الجبال لنشر دعوتهم وبناء دولتهم، ممَّا أكسبها عداءً شديدًا مع الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطات الكبرى التابعة لهما، كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين إضافة إلى الصليبيين.

مسلسل الحشاشين: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل مسار إجباري

اعترفت الفنانة بسمة "نعناعة"، لأحمد داش "حسين"، ببيعها الذهب لسداد أقساط إيجار الشقة ومتطلبات المنزل، واعترض حسين على بيعها الذهب، كما كسرت الفنانة صابرين وديعتها لسداد أقساط الشقة، واعترض على القرار ابنها الفنان عصام عمر "على"، ولكنها أكدت أن الوديعة ملكهم ولابد من سداد أقساط الشقة، وعبر لها عن حبة لها وسيعوضها فيما بعد.

واسترجعت ابنه خالة حبيبة ضحية فساد الأدوية، الذكريات عبر مشاهدة صورها عبر هاتفها، وعثرت على دليل جديد بأسماء شركات الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى أجرت اتصال بأحد الأشخاص وطالبه منه أن يقوم بوضع بوستات على صفحات شركات الأدوية حتى تنتظر رد فعلهم عليها.

مسلسل مسار إجباري: أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

مسلسل بيت الرفاعي

كشفت أحداث الحلقة، تورط فاروق "أحمد رزق" في حادث اصطدام سيارة النقل مع عربة الترحيلات التي تواجد فيها ياسين "أمير كرارة"، حيث تحدث مع أحد رجاله عن قلقه من انكشاف أمره بتأجير سائق لصدم سيارة الترحيلات وقتل ياسين نهائيًا لينتقم منه ويأخذ بثأر عمه محمود.

مسلسل بيت الرفاعي: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ويشارك في العمل أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، صفاء الطوخي، ملك قورة، أحمد عبدالله، ومسلسل بيت الرفاعى من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.