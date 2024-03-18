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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

أحداث مسلسل الكبير
أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8

ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية عبر محركات البحث جوجل، من محبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي، بعد إنتهاء الحلقة الثامنة اليوم.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8

وجاءت أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8، كالتالي:

شهدت أحداث من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداثا كوميدية فبعد انفجار القنبلة اليدوية عن طريق الخطأ داخل خزينة البنك، نجا نفادي وحزلقوم وطبازة من الانفجار.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8| نجاة حزلقوم ونقادي وطبازة من انفجار البنك


ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وأدى انفجار القنبلة، خلال أحداث من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 إلى سماع دوي هائل تحركت على أثره قوات الشرطة، لتبين الأمر وهو ما أدى إلى ارتياب وقلق بين أفراد عصابة حزلقوم.

وقام حزلقوم بعد تنبيه من جوني بفتح باب البنك لأمين الشرطة الذي شك في أمره، لأنه يقوم بالتحدث إليه من وراء الباب وفي تلك الاثناء يظهر أفراد العصابة في مرأة عاكسة فيتأكد أمين الشرطة أن البنك يتعرض لعملية سطو ويقوم بالإبلاغ عن الأمر.

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 8 أحداث مختلفة في إطار كوميدي عقب فشل حزلقوم في احتواء الموقف بعد انفجار قنبلة مدوية ادت الي وصول القوات الأمنية لمقر البنك لتفقد الأمر ولكن أحاطت الضريبة والشك بموقف حزلقوم بعد تحدثه مع أمين الشرطة الذي شك في أمر كل الموجودين في البنك بعد أن ظهر أفراد العصابة في مرأة عاكسة وهم حاملين السلاح فتأكد امين الشرطة ان هناك عملية سطو على البنك وقام بابلاغ السلطات.

وفي تلك الاثناء توصل حزلقوم لفكرة وهي أن يرتدي الجميع بما فيهم الرهائن لبس العصابة حتى لا ينكشف أمرهم.

وبدأت مربوحة في المتاجرة بلبس العصابة داخل البنك، لبيع جميع الملابس.

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداثا مثيرة فبعد أن ثارت شكوك رجال الأمن حول ما يحدث داخل البنك من جهة عصابة حزلقوم داهمت قوة أمنية كبيرة مقر البنك وطلبت من الجميع الخروج للحفاظ على أرواح الرهائن.

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موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 8 وملخص الحلقة 7

بينما تقوم الشرطة بمداهمة مقر البنك يتحدث حزلقوم لجوني أكثر من مرة على هاتفه المحمول، لكنه لا يجيب؛ ليذهب هجرس على وجه السرعة لجوني لإنقاذ الموقف بعد وصول القوة الأمنية ليجده أمام سرداق عزاء أم سيف، موظف البنك المختص والمسئول عن خزينة البنك.

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