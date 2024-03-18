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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8| نجاة حزلقوم ونقادي وطبازة من انفجار البنك

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8،  شهدت احداث من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداثا كوميدية فبعد انفجار القنبلة اليدوية عن طريق الخطأ داخل خزينة البنك، نجا نفادي وحزلقوم وطبازة من الانفجار. 

 

 

 احداث من مسلسل الكبير أوي الجزء 8

وأدى انفجار القنبلة، خلال  احداث من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 إلى سماع دوي هائل تحركت على أثره قوات الشرطة، لتبين الأمر وهو ما أدى إلى ارتياب وقلق بين أفراد عصابة حزلقوم. 

وقام حزلقوم بعد تنبيه من جوني بفتح باب البنك لأمين الشرطة الذي شك في أمره، لأنه يقوم بالتحدث إليه من وراء الباب وفي تلك الاثناء يظهر أفراد العصابة في مرأة عاكسة فيتأكد أمين الشرطة أن البنك يتعرض لعملية سطو ويقوم بالإبلاغ عن الأمر. 

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موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 8

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 8 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

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يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة  على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 8 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

 أبطال الكبير أوي الجزء 8 

يشهد مسلسل الكبير أوي 8  لـ أحمد مكي الحلقة 8، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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