مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8|مربوحة تتاجر في ملابس العصابة داخل البنك

مسلسلات رمضان 2024..

يتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 8، وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تريند جوجل و x ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية نظرا لجرعة الكوميديا المكثفة التي يقدمها العمل.

أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 8

ويبحث الجمهور عن أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 8.

وننشر تباعا أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8.

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 8 أحداث مختلفة في إطار كوميدي عقب فشل حزلقوم في احتواء الموقف بعد انفجار قنبلة مدوية ادت الي وصول القوات الأمنية لمقر البنك لتفقد الأمر ولكن أحاطت الضريبة والشك بموقف حزلقوم بعد تحدثه مع أمين الشرطة الذي شك في أمر كل الموجودين في البنك/ بعد أن ظهر أفراد العصابة في مرأة عاكسة وهم حاملين السلاح فتأكد امين الشرطة ان هناك عملية سطو على البنك وقام بابلاغ السلطات.

وفي تلك الاثناء توصل حزلقوم لفكرة وهي أن يرتدي الجميع بما فيهم الرهائن لبس العصابة حتى لا ينكشف أمرهم.

وبدأت مربوحة في المتاجرة بلبس العصابة داخل البنك، لبيع جميع الملابس.

قنوات وقصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.