موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 8 وملخص الحلقة 7

ملخص الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي 8، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من محبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي، لمعرفة ملخص حلقة امس، قبل مشاهدة الحلقة الثامنة اليوم.

ويرصد الدستور في التقرير التالي ملخص الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن .

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 7

جاءت تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8 قيام مربوحة بالاستئذان من الكبير للذهاب مع حزلقوم إلى القاهرة في رحلة ما دون أن تقول له أي تفاصيل عن خطة حزلقوم لسرقة البنك فيأذن لها الكبير بالذهاب معه حزلقوم، وباقي الأبطال ويفرح الكبير بمكوثه بمفرده في الدوار.

وتتواصل أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 ببدء حزلقوم خطته، حيث ارتدي أفراد عصابة حزلقوم الزي الرسمي لأفراد مسلسل لاكاسا دي بابل ويبدؤون، في خطتهم لسرقة البنك.

وفي تلك الاثناء تواجد الدكتور ربيع لسحب أمواله من البنك بعد علمه بعملية السطو التي سيقوم بها حزلقوم على البنك

ورغم محاولات دكتور ربيع التخفي من أفراد عصابة حزلقوم الا انهم تعرفوا عليه ثم تبدأ مهمتهم في اقتحام البنك بعد موقف طريف لعميلة مع نفادي.

فيما يبدأ حزلقوم برحلة اقتحام البنك للحصول على الصندوق الخاص به الذي قام فاروق سماحة بسرقته ثم وضعه داخل أمانات البنك ليقرر حزلقوم سرقة البنك ولكن حزلقوم يواجه العديد من العقبات داخل البنك فحينما يسأل عن مفاتيح خزنة البنك يجاوبه مدير البنك بأن الموظف المسؤول عن الخزينة ويدعي متغيب نظرا لمرض والدته.

ولكن ينجح نفادي وطبازة في فتح الحزينة وفي تلك الأثناء ينشب خلاف بين حزلقوم وطبازة ونفادي الذين يؤكدون له أنه فاشل.

ويستخرج طبازة قنبلة من المعدات الموجودة معه ويقوم حزلقوم بنزع صمام الأمان الخاص القنبلة وهو ما يؤدي إلى انفجارها بداخل البنك لتنتهي الحلقة بسماع دوي انفجار هائل.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الثامنة



حيث يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it





مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 8

تبث حلقات الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 ، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد القنوات حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.