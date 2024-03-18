الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد المحذوفات فى مادتى التاريخ والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة للدمج

جريدة الدستور

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محذوفات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة الدمج،  والتي تمثل صعوبة على الطلاب المدمجين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، وجاء ذلك مراعاة لظروفهم ومن أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

التعليم تحدد أجزاء للاطلاع بمادة العلوم لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة


وأوضحت أنه في مادة التاريخ تمثلت المحذوفات فى الفصل الخامس: التوسع الاستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولي وحتى الاستقلال أما في مادة الجغرافيا فتم حذف الوحدة الرابعة: العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد، أما في مادة الاقتصاد فتم حذف الفصل السادس: العلاقات الاقتصادية الدولية.

 

 

inbound6024164420316830046
inbound6024164420316830046
محذوفات مادة التاريخ تطوير المناهج وزارة التربية والتعليم الطلاب المدمجين بالصف الثالث الثانوي ذوى الاحتياجات الخاصة

مواد متعلقة

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

حواديت لميس

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء