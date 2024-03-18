"التعليم" تحدد المحذوفات فى مادتى التاريخ والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة للدمج

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محذوفات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة الدمج، والتي تمثل صعوبة على الطلاب المدمجين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، وجاء ذلك مراعاة لظروفهم ومن أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.



وأوضحت أنه في مادة التاريخ تمثلت المحذوفات فى الفصل الخامس: التوسع الاستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولي وحتى الاستقلال أما في مادة الجغرافيا فتم حذف الوحدة الرابعة: العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد، أما في مادة الاقتصاد فتم حذف الفصل السادس: العلاقات الاقتصادية الدولية.