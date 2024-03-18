ننشر محذوفات مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الدمج والمكفوفين

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، محذوفات مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الدمج والمكفوفين، والتي تمثل صعوبة على الطلاب المدمجين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم ومن أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.



وأوضحت أنه فى مادة الفلسفة تمثلت المحذوفات فى التالي:.

_ الموضوع الأول: ( الفلسفة وقضايا البيئة)

- ص ٤ المعني اللغوي - المعني الاصطلاحي.

- ص ۷ حذف بالكامل

- ص ١٣ المبادئ الثمانية للإيكولوجيا العميقة

- ص۱۸،۱۹ بالكامل

الموضوع الثاني: رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية)

- ص ٢٢ الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي فقط.

- ص ٢٤، ص ٢٥، ص ٢٦ بالكامل

- ص ۲۹، ص ۳۰، ۳۱ بالكامل

الموضوع الثالث: (الفلسفة وأخلاقيات المهنة)

- ص ٣٤ ثالثا تفعيل الإلزام الخلقي وتطبيق الالتزام المهني

- ص ٣٥ بالكامل

- ص ۳۹ سابعا الواجب المهني للفيلسوف في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع.

الموضوع الرابع:- التفلسف وعلاقته بالقيم

- ص٤٨ ثالثا التفلسف علاقته بالقيم

٥٠٠ نظريات الحقيقة الجدول فقط



أما في فرع المنطق، تمثلت المحذوفات في الآتي:

_ الموضوع الأول: (الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية)

- ص ٥٩ بداية من ثالثا الحجج الاستنباطية والاستقرائية في التفسير التقليدي والمعاصر.

- ص ٦٠-٦-٦-٦- حتى نهاية (٢) التفسير المعاصر

- ص ٦٤ المثال فقط

- ص ٧٤،٧٥،٧٦ تحذف الأمثلة فقط في طرق التحقق من صحة الفروض عند مل

_الموضوع الثاني: ( معنى الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية)

- ص ۸۱ بداية من ثانيا الحجج الاستنباطية وصـ ٨٢-٨٣-٨٤-٨٥ بالكامل

الموضوع الثالث ( التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي )

- ص ۸۷ بالكامل

- ص ٩٢ بداية من نموذج وليم هوويل - كلود برنار حتى ص ۹۳ بالكامل

الموضوع الرابع ( المنطق وتكنولوجيا الاتصال )

- ص ۹۸ رابعا الأساس المنطقي للحاسوب

ص ۹۹ دور المنطق في تطوير الحاسوب