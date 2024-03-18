الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التعليم تعلن نتيجة المسابقة القومية الرائد العام المثالى "مديرو المدارس" على مستوى الجمهورية

المسابقة القومية
المسابقة القومية الرائد العام المثالى

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة المسابقة القومية (الرائد العام) المثالى "مديرو المدارس" للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى".

مصادر بـ"التعليم" تكشف لـ"الدستور" تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وتأتى هذه المسابقة انطلاقا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي والجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية في تعزيز الابتكار والتفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن المسابقة تهدف إلي تعزيز التميز الأكاديمي والقدرات القيادية وتحفيز مديري المدارس على تطوير البيئة التعليمية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتشجيع مديري المدرسة على تحقيق تحسينات مستدامة في العملية التعليمية، ودعم أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية والريادة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين رواد العموم حول الرؤى والمقترحات للارتقاء بمستوى أدائهم المهني وتفاعلهم التربوي المثمر، بالإضافة إلى تحديد أهم المعوقات التي تعوق أداء عمل رواد العموم خلال تفعيل الأنشطة المدرسية.

txt

"التعليم" تكشف حقيقة حذف أجزاء من مناهج الترم الثانى لصفوف النقل والإعدادية

وأضاف موسى أن المسابقة تمت وفقا لعدة معايير ارتكزت على السمات الشخصية، والمشروع المقدم من الرائد العام في ضوء الموضوع المحوري، والمهارة في تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتفعيل الريادة وتشكيلات الاتحادات الطلابية بالمدرسة، والقدرة على تذليل المعوقات وتفعيل أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية، وأوجه الرعاية للفئات الخاصة وطلاب الدمج، وتصور مقترح لتطوير الاتحادات الطلابية بالمدرسة ودوره في تنفيذ المبادرات المدرسية لتحقيق أهدافها.

وقد تم إعلان نتيجة المسابقة، حيث فاز من مديري مدارس المرحلة الابتدائية كل من راندا فيصل حافظ من مديرية البحيرة بالمركز الأول، وإيمان عويس اسماعيل من مديرية الفيوم بالمركز الثانى، ونعمة خيرى سالم برغش من مديرية الجيزة بالمركز الثالث، وختام محمد السيد حسن من مديرية شمال سيناء بالمركز الرابع، وخضرة يوسف على عمارة من مديرية الاسماعيلية بالمركز الخامس.

وفيما يتعلق بمديري مدارس المرحلة الإعدادية، فقد فاز عبدالسلام عبدالسلام على سلامة من مديرية دمياط بالمركز الأول، وهالة محمد طه عبدالرحيم من مديرية المنيا بالمركز الثانى، وحنان عبدالسلام محمد الغول من مديرية البحيرة بالمركز الثالث، وسحر ضوى محمود من مديرية أسوان بالمركز الرابع، وشيماء محمد رضا أحمد من مديرية الاسكندرية بالمركز الخامس.

وبالنسبة لمديري مدارس المرحلة الثانوية، فقد فازت مروة السيد على على العيسوى من مديرية الشرقية بالمركز الأول، وعبير اليمنى عبدالمنعم الجوهرى من مديرية بورسعيد بالمركز الثانى، وولاء حامد ضرار أحمد من مديرية قنا بالمركز الثالث، وأمل سعيد محمد من مديرية السويس بالمركز الرابع، وصفاء محمد صبرى عبدالعليم من مديرية بنى سويف بالمركز الخامس.

تحفيز مديري المدارس دعم التفوق القيادي نتيجة المسابقة القومية الرائد العام المثالى مديرو المدارس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وزارة التعليم

مواد متعلقة

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

«أقذر جرائم الإنسانية».. «الدستور» تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

حصاد "الإنتاج الحربي": 30.5 مليار جنيه إيرادات 2023 بمعدل نمو 14%

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

8 رمضان.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 مارس 2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل