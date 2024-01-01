حصاد "الإنتاج الحربي": 30.5 مليار جنيه إيرادات 2023 بمعدل نمو 14%

قامت وزارة الإنتاج الحربي بإعداد تقرير يتضمن إنجازات الوزارة والشركات والهيئات التابعة لها خلال عام 2023، مؤكدة دور الوزارة الفعّال في دعم مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية في البلاد.

ارتفاع إيرادات النشاط

وأوضحت “الإنتاج الحربي” أن إجمالي إيرادات الوزارة في عام (2022/2023) بلغ 30.5 مليار جنيه، بينما بلغت في عام (2021/2022) مبلغ (26.7) مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

وتعد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 31/12/2023 تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إضافةً إلى تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة، ومن جانب آخر تم رفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال تنفيذ برامج التدريب في ضوء الخطة التدريبية للإنتاج الحربى حيث تم تنفيذ عدد (18) برنامج تدريبي لعدد (22) من العاملين بالقطاع في مختلف التخصصات، وتم الاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربى لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع.

وقد تم تنفيذ مشروعات الموازنة الاستثمارية بإجمالي مبلغ 15.415.000 جنيه مصري.



رفع كفاءة الموارد البشرية.. إعداد صف ثاني لتولي الوظائف القيادية.. الرد على (100%) من الشكاوى الواردة للوزارة

على مدار عامٍ كامل مضى حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير مواردها البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم تمكين عدد (247) امرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، إضافةً إلى تمكين عدد (87) عامل صف ثاني لتولي الوظائف القيادية، وفي إطار الإعداد والتجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية تم إختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية وإعداد وتدريب جميع العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدورات تدريبية مختلفة، وقد تم الانتقال الفعلي بشكل كامل للموظفين للعمل بمقر الوزارة العاصمة الإدارية خلال شهر يونيو من العام الجاري، وفي إطار الاتجاه للتحول الرقمي في العاصمة الإدارية الجديدة ورفع شعار العمل اللاورقي تم رقمنة وأرشفة الوثائق والمستندات.

من جهة أخرى تم الرد على (1021) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة المختلفة ومعالجتها.

قطاع التدريب التابع للوزارة.. رفع كفاءة وقدرات العاملين بالإنتاج الحربي من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية.. تجديد شهادات الجودة للقطاع..

يعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ومهام هذا القطاع هى إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بقطاع الإنتاج الحربى، ويقوم القطاع بتأهيل القيادات بمركز إعداد القادة بقطاع التدريب لجميع المستويات الإدارية بقطاع الإنتاج الحربي لتكون بمثابة قيادات المستقبل كما يقوم قطاع التدريب بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجي المنشآت التعليمية التابعة للقطاع والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربي.

وخلال الفترة من 1/1/2023 حتي 31/12/2023 حقق قطاع التدريب العديد من الإنجازات فى مجالات مختلفة فنظرًا لامتلاك قطاع التدريب لقدرات تدريبية كبيرة فقد تم المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تدريب مجموعة من الشباب بالقرى الأكثر احتياجًا يقرى مركز فرشوط في محافظة قنا حيث تم تدريب عدد (41) متدرب على مجموعة من المهن في مجالات (الألوميتال، صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف، اللحام)، وقد جاء ذلك في إطار توجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي في مصر ورفع المستوى المهني للشباب بما تمتلكه الوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات، وقد تم التركيز خلال عملية التدريب علي تأهيل المتدربين لتمكينهم من بداية المشروعات الصغيرة الخاصة بهم لتحسين مستوي معيشتهم بالإضافة إلي توفير جهة رعاية لتمويل مشروعاتهم بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني وهي "مؤسسة مصر الخير"، وفي نهاية التدريب تم تسليم المتدربين العِدد والأدوات التي تمكنهم من بدء أنشطة المهن التي تم تدريبهم عليها.

وتم تنظيم عدد (3) قوافل طبية لصالح العاملين بقطاع التدريب بالتنسيق مع وزارة الصحة في إطار الاشتراك بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" وذلك فى ضوء توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاهتمام بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة من منطلق الإيمان بأن العنصر البشري هو حجر الأساس بمنظومة العمل بالإنتاج الحربي، كما تم المشاركة في المبادرة الوطنية للتبرع بالدم من خلال تنظيم حملة للتبرع بالدم للعاملين وطلاب المنشآت التعليمية التابعة بمقر قطاع التدريب بالسلام.

وتعاون قطاع التدريب التابع للوزارة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتدريب مجموعة من مواطني الدول الإفريقية الشقيقة ببرنامج الميكاترونكس وتطبيقاتها في الصناعة خلال شهر نوفمبر 2023 بمعامل المعهد الفني للصناعات المتطورة بقطاع التدريب بالسلام لعدد (16) متدرب من ثماني دول إفريقية حيث تهتم وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتنظيم الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة في المجالات الفنية المختلفة لتعزيز قدرات الكوادر الأفريقية لتتبوأ القارة مكانتها التي تستحقها بين قارات العالم بما تمتلكه من موارد طبيعية وكوادر بشرية.

وتم تنفيذ عدد (9) مشروعات لتطوير البنية (التعليمية/ التدريبية/التحتية) وكذا مشروعات السلامة والصحة المهنية بالقطاع، حيث تنوعت هذه المشروعات بين تطوير المعامل وامتلاك التكنولوجيا الحديثة وبين رفع كفاءة الشبكات الخاصة بالقطاع ومشروعات الرعاية الاجتماعية للعاملين.

ولرفع كفاءة وتعزيز قدرات العاملين بالإنتاج الحربي تم تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي لعام (2022/2023) بنجاح من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لعدد (4835) متدرب من العاملين بالإنتاج الحربي في برامج متخصصة بمجالات متنوعة (ندوات توعوية، تأهيل العاملين المرشحين للترقي إلى الوظائف القيادية والتنفيذية)، إلى جانب تأهيل العاملين في مجالات (الأمن والسلامة والصحة المهنية، اللغات، الجودة، الإنتاج، الصيانة، البحوث، التصميم، نظم المعلومات، الإدارة العامة والمالية)، كما تم تنفيذ خطة النصف الأول من العام التدريبي (2023/2024) بنجاح من خلال تدريب عدد (2636) متدرب من العاملين بالإنتاج الحربي على ذات التخصصات.

وفى مجال التعليم بالمنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب، نجحت المنشآت التعليمية بقطاع التدريب في تخريج مجموعة من الدفعات على مدار هذا العام، فتم تخريج عدد (143) خريج من "المعهد الفنى للصناعات المتطورة" في تخصصات (الكيمياء، الميكانيكا، الكهرباء والإلكترونيات، الحاسبات، الميكاترونيكس)، بينما نجح المجمع التكنولوجي المتكامل بالتعاون مع مؤسسة "بيرسون" العالمية في تخريج عدد (61) خريج من الكلية التكنولوجية المتوسطة ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، وبلغ عدد خريجي العام الدراسي (2022/2023) بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان (341) خريج، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتوفير الأيدي العاملة المدربة في المجال الصناعي وتأهيل جيل من الفنيين قادر على التعامل مع تكنولوجيات التصنيع الحديثة.

وقد شارك طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة في مسابقة "ملتقى العباقرة 2023 - شرق القاهرة" التي عقدت خلال شهر ديسمبر 2023 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونظرًا لتميزهم حصل عدد من طلاب المعهد على مراكز متقدمة في المسابقة، بينما حصل طلاب مدرسة السلام للتكنولوجيا المتقدمة على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الوطنية للمهارات بالتعليم الفني على مستوى الجمهورية تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن جهة أخرى حصل عدد من طلاب المجمع التكنولوجي المتكامل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مرحلة الدبلوم عن العام الدراسي (2022/2023) حيث حصل هؤلاء الطلبة على المراكز (الثاني والثالث والسادس والتاسع والعاشر).

وفي إطار الجهود التي يقوم بها قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التطوير المؤسسي فقد تم إجراء مراجعات شاملة لقطاع التدريب انتهت بتجديد شهادات الجودة ISO 45001/2018 وISO 14001/2018.

وتم استحداث مجموعة من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي وهي: الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الإستراتيجية (وتتضمن: الإدارة العامة لتخطيط الاحتياجات، الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية، الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، إدارة التخطيط والسياسات، إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إدارة بحوث وتطوير التدريب) إلى جانب الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إضافةً إلى إدارات (التسويق، التوظيف، المراجعة الداخلية، حسابات المخازن)، وتم إعداد دراسة متكاملة للموارد البشرية المتاحة بقطاع التدريب والتي انتهت إلى إعادة التوزيع الداخلي لمجموعة من العاملين بقطاع التدريب لتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية المتاحة واستغلال إمكانياتهم وخبراتهم في استحداث وتفعيل الإدارات الجديدة المستحدثة بالقطاع.

تم افتتاح الملاعب الفرعية التابعة للمنشآت التعليمية بقطاع التدريب بالسلام، وفي إطار الجهود التي يقوم بها قطاع التدريب في مجال تحسين بيئة العمل الداخلية والتواصل مع العاملين فقد تم تنظيم لقاءات جمعت رئيس القطاع بالعاملين بمقريّ القطاع في السلام وحلوان لاطلاعهم على كل جوانب التطوير بالقطاع والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.. تخريج الدفعة الرابعة.. وتشجيع الطلاب على الانخراط في العديد من المسابقات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية

وبخلاف المنشآت التعليمية التابعة للوزارة والتي تساهم في تطوير مجال التعليم الفني في مصر، يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي بمصر وهي "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" والتي تعد صرحًا تعليميًا وبحثيًا متميزًا في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة، وعلى مدار العام المنصرم استطاعت الأكاديمية تحقيق العديد من الإنجازات حيث تم الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي (2022/2023) وذلك بحضور المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حيث تخرج عدد (167) مهندس ومهندسة بتخصصات الأكاديمية المختلفة (الميكانيكا والكهرباء والكيمياء).

وتم خلال هذا العام نشر عدد (61) بحث في مجلات علمية مرموقة، وتم اعتماد الأكاديمية من كمؤسسة تعليمية واعتماد برامجها الثلاثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) التابعة لمجلس الوزراء لاستيفاء جميع معايير الاعتماد المؤسسي.

ومن جهة أخرى تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وجهاز حماية المستهلك للتعاون المشترك فى دراسة شكاوى المواطنين بخصوص السيارات وقطع الغيار والتي يتم إحالتها للأكاديمية من جهاز حماية المستهلك سواء في تشخيص الأعطال التي يشكو منها المواطن أو في دراسة عيوب صناعة قطع الغيار المنتجة من جهات غير مرخصة.

واستقبلت الأكاديمية العديد من الزيارات من جهات تعليمية مختلفة لبحث سبل التعاون، وتم العمل على تشجيع مشاركة طلاب الأكاديمية فى مسابقات علمية تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهات أخرى والتي نتج عنها حصول الطلاب على عدة مراكز، فعلى سبيل المثال شارك طلاب الأكاديمية بعدد (3) مشروعات علمية في "المؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات" الذى نظمته كلية الدفاع الجوي بالاسكندرية في شهر مايو 2023 منها مشروع طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بعنوان (التصميم والتحكم في روبوت اللحام على قضبان خطية) والذي حصلت الأكاديمية من خلاله على المركز الثاني على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية بهذا المؤتمر الذي أُقيم تحت رعاية وزارة الدفاع وقوات الدفاع الجوي والأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع جامعة كونكورديا وجامعة كوينز والكلية العسكرية بكندا.

وتم المشاركة كذلك في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الذي أقيم بشهر فبراير 2023 بالعاصمة الإدارية وحصل أحد مشروعات طلاب قسم الهندسة الميكانيكية على المركز الرابع من بين (300) مشروع تخرج مشارك بالمعرض، ونجح طلاب الأكاديمية المشاركين في معسكر بلطيم (الفوج الثالث - صيف 2023) التابع لوزارة التعليم العالي في الحصول على المركز الأول ف مسابقة "دوري المعلومات" على مستوى المعاهد المشاركة.

إضافةً إلى فوز الأكاديمية بتمويل عدد (2) مشروع تخرج من خلال برنامج "مشروعي بدايتي" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام (2022/2023)، ونظمت الأكاديمية ملتقى العباقرة للمعرض العلمي لمعاهد منطقة (شرق القاهرة) بمشاركة عدد (11) معهد هندسي من منطقة شرق القاهرة بواقع أكثر من (180) مشروع فى المجالات العلمية والهندسية المعلنة من قبل إدارة النشاط العلمى بوزارة التعليم العالي وتم تحديد المراكز الثلاث الأولى للمنطقة فى كل مجال من مجالات التسابق وعددهم (33) مجال وإعلان النتيجة وتوزيع شهادات تقديرية على الطلاب الفائزين فى حفل ختام النشاط وتسليم درع وزارة التعليم العالي إلى الأكاديمية لحسن تنظيم الملتقى.

وفي ضوء تشجيع الأكاديمية لطلابها على الانخراط في مختلف الأنشطة الرياضية من منطلق أن "العقل السليم في الجسم السليم" حصل أحد طلاب الأكاديمية على مركز ثالث وميدالية برونزية في سباق 200 م صدر ومركز رابع سباق 200 م حرة ومركز خامس سباق 400 م حرة في بطولة الجيزة الصيفية للسباحة لعام 2023 التابعة للاتحاد المصري للسباحة، كما حصل أحد طلاب الأكاديمية على المركز الأول ببطولة الجمهورية للألعاب الفردية التابعة لوزارة التعليم العالي برياضة كمال الأجسام بينما حصل آخر على المركز الرابع بمجال السباحة فى بطولة الجمهورية للمعاهد المصرية في الألعاب الفردية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ونظرا لحرص "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" على تنمية شخصية طلابها على كلا المستويين العلمي والعملي لذا فإلى جانب الأنشطة التعليمية والبحث العلمي تمارس الأكاديمية دورًا رائدًا في الرعاية الاجتماعية لطلابها حيث يتم تشجيعهم على الانخراط في أنشطة ثقافية وفنية مختلفة، وتم تقديم عدد من الندوات التوعوية للطلاب حول موضوعات عدة كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة التي تنمي لدى الطلاب روح التطوع والمبادرة وحب الخير والتكافل الاجتماعي حيث تم تنظيم حملات للتبرع بالدم إلى جانب إجراء زيارات لمستشفيات وتقديم بعض الهدايا العينية للمرضى وتم المشاركة في مبادرة "كتف بكتف" بحضور السيد رئيس الجمهورية إلى جانب المشاركة في محو أمية عدد (8) من عاملي نظافة بالأكاديمية وقطاع التدريب، كما تم عقد دورة الإسعافات الأولية للعاملين بالأكاديمية والطلاب، وبشكل دوري يتم تكريم المتميزين من الطلاب لتشجيعهم وبث روح التفاؤل بهم.

الموافقة على مشروع قرار إنشاء "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا"

وفي يوليو 2023 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا" بهدف المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربي قد صرّح خلال العام الجاري بأن الجامعة الأهلية ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها، حيث سيتم الحرص على أن تكون صرحًا تعليميًا متميزًا لتخريج شباب أكفاء في مجالات مختلفة يحتاجها سوق العمل وسيتم الحرص على أن تضم الجامعة صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والإداريين وسيتم الحرص على تجهيز الجامعة بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

المركز الطبي التخصصي.. توريد أجهزة طبية متطورة.. إنشاء رعاية مركزة أطفال

في إطار توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبي التخصصي بحلوان التابع للوزارة تم خلال الفترة من 1/1/2023 حتى تاريخه إتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق ذلك مثل رفع كفاءة وحدة العلاج الطبيعي وتزويدها بأجهزة حديثة، إضافةً إلى تركيب وحدة منظار كاملة لأمراض الصدر وكذا وحدة منظار كاملة للجهاز الهضمي، إلى جانب إنشاء رعاية مركزة أطفال (PICU)، وبالنسبة إلى توفير عدد من الأجهزة الطبية الجديدة فيضم المركز الطبي حاليًا جهاز تخدير جديد وجهاز موجات صوتية رباعي الأبعاد وجهازيّ رسم للأعصاب والمخ.

وقد قام المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال عام 2023 بإفتتاح وحدة الأشعة مقطعية بعدد (160) مقطع وكذا وحدة للقساطر المخية بالمركز الطبي التخصصي.

وتم الانتهاء من مشروع تطوير الشبكة الإلكترونية بالمركز الطبي بعد التصديق من السيد وزير الوزير على التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتقوم شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات والحواسب بتطوير الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمركز مع الحرص على معايير الجودة والأمان العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال وذلك للحفاظ على جودة الخدمة وتأمين البيانات الطبية الخاصة بالمرضى وطبقًا لرؤية الدولة 2030 فى التحول الرقمي، وفى إطار سعى المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي لتطوير الخدمة المقدمة للمترددين وتحقيق أقصى سرعة ممكنة فى تلبية خدمات المرضى فقد تم الانتهاء من مشروع تطوير إدارة بيانات المعامل (LDM) بواسطة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات وأصبح الآن جميع المترددين على المعمل يحملون باركود للمعمل مع إتاحة تحميل النتيجة التحاليل عبر الانترنت.

وهكذا يمكننا أن نلمس من خلال السطور السابقة أن إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال العام الماضي كانت ذات أهمية كبرى في المشاركة بتعزيز قدرات الدفاع القومي والتصدي لأي تحديات أمنية تواجه مصر من خلال تطوير بعض منتجاتها العسكرية واستحداث منتجات جديدة، كما كان لها دور وطني هام في دعم مسيرة التنمية بالدولة المصرية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها توجيهات قيادة سياسية حكيمة.

وتعكس هذه الإنجازات التي ذُكرت من خلال السطور السابقة الدور الفعال لوزارة الإنتاج الحربي وتعد الركيزة الأساسية للصناعات العسكرية وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية وذلك من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني معتمدةً في ذلك على جهد وسواعد أبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، وتعكس جهود الوزارة دومًا مساعي قياداتها وموظفيها وعمالها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ومع استمرار التركيز على خطة التطوير المستدام لعناصرها المادية والبشرية من المتوقع أن تستمر وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.