الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

التعليم تحدد محذوفات مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الدمجين والمكفوفين

جريدة الدستور

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محذوفات مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الدمجين والمكفوفين، وتمثل صعوبة على الطلاب المدمجين والمكفوفين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم ومن أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

التعليم تحدد أجزاء للاطلاع بمادة العلوم لطلاب الثانوية العامة من ذوى الإعاقة


وأوضحت أنه في مادة التربية الوطنية تمثلت المحذوفات في التالي:
- الفصل الأول: القانون والدستور
ص التعديل الدستوري
ص ۱۰، ص ۱۱، ص ١٢ الدستور المصري ٢٠١٤م.
الفصل الثاني: الديمقراطية
- ص ١٧ - ۱٩ - ۲۰ الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى.

_ الفصل الثالث: الأحزاب السياسية
_ من ص ٣٢ - ٣٣ - ٣٤ الأحزاب السياسية في مصر ونشأتها وتطورها
 

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مصادر بـ"التعليم" تكشف لـ"الدستور" تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة

الفصل الرابع: المشاركة السياسية
ص ۳۷ ثالثا: صور المشاركة السياسية.
ص ٤٠، صـ ٤١ سابعا: الدستور والمشاركة السياسية
ثامنا: واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري.
ص ٤٣ بداية من عاشرا، ٤٤،٤٥، ٤٦ بالكامل.

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محذوفات مادة التربية الوطنية مادة التربية الوطنية القانون والدستور الثانوية العامة الدمجين والمكفوفين الصف الثالث الثانوي

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