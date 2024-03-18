التعليم تحدد محذوفات مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الدمجين والمكفوفين

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محذوفات مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الدمجين والمكفوفين، وتمثل صعوبة على الطلاب المدمجين والمكفوفين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم ومن أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.



وأوضحت أنه في مادة التربية الوطنية تمثلت المحذوفات في التالي:

- الفصل الأول: القانون والدستور

ص التعديل الدستوري

ص ۱۰، ص ۱۱، ص ١٢ الدستور المصري ٢٠١٤م.

الفصل الثاني: الديمقراطية

- ص ١٧ - ۱٩ - ۲۰ الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى.

_ الفصل الثالث: الأحزاب السياسية

_ من ص ٣٢ - ٣٣ - ٣٤ الأحزاب السياسية في مصر ونشأتها وتطورها



الفصل الرابع: المشاركة السياسية

ص ۳۷ ثالثا: صور المشاركة السياسية.

ص ٤٠، صـ ٤١ سابعا: الدستور والمشاركة السياسية

ثامنا: واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري.

ص ٤٣ بداية من عاشرا، ٤٤،٤٥، ٤٦ بالكامل.