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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 8.. الشرطة تداهم مقر البنك بعد شكها فى حزلقوم

مسلسل الكبير أوى
مسلسل الكبير أوى 8

يواصل الفنان أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مغامراتهم الكوميدية ضمن أحداث المسلسل الذى ينافس بقوة ضمن مسلسلات موسم رمضان 2024. 

ونجح مسلسل "الكبير أوي الجزء 8" الحلقة 8 في جذب انتباه المشاهدين من الكبار والصغار، نظرًا لجرعة الكوميديا المكثفة التي يقدمها العمل. 

ويبحث الكثيرون عن تفاصيل وأحداث الحلقة 8 مسلسل الكبير أوي الجزء 8. 

وننشر خلال السطور التالية تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8

 

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداثا مثيرة فبعد أن ثارت شكوك رجال الأمن حول ما يحدث داخل البنك من جهة عصابة حزلقوم داهمت قوة أمنية كبيرة مقر البنك وطلبت من الجميع الخروج للحفاظ على أرواح الرهائن. 

بينما تقوم الشرطة بمداهمة مقر البنك يتحدث حزلقوم لجوني أكثر من مرة على هاتفه المحمول، لكنه لا يجيب؛ ليذهب هجرس على وجه السرعة لجوني لإنقاذ الموقف بعد وصول القوة الأمنية ليجده أمام سرداق عزاء أم سيف، موظف البنك المختص والمسئول عن خزينة البنك. 

 

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مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 8

 

وتم الإعلان عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي الحلقة 3، وذلك عبر قناة ON وON دراما التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تستهدف تقديم وجبة دسمة من الكوميديا الهادفة للكبار والصغار من خلال مسلسل الكبير أوى. 

ويعرض مسلسل الكبير الجزء الثامن عقب أذان المغرب مباشرة ويعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 8 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

 

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بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 8 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء 8 

يتكون مسلسل الكبير أوي 8 مسلسل الكبير أوي لـ أحمد مكي الحلقة 3، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت ومن إخراج أحمد الجندي.

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