مكسرات لميس.. حكاية ضريح "الشاطبي" أشهر الأماكن في الإسكندرية

تحدت الدكتورة لميس جابر، في ثامن حلقات برنامجها "مكسرات لميس" على الراديو 9090، عن قصة أشهر ضريح في الإسكندرية، وهو ضريح «القاسم بن فِيره بن أحمد الشاطِبِي»، والذي يقع بالقرب من شاطئ البحر في الحي الذي عرف باسمه.

وتقول لميس جابر، إنه أطلق على المنطقة التي دفن بها اسم حي الشاطبي نسبه إلي هذا الإمام والشيخ الجليل، وتوجد على مقربه من البحر بمنطقة الشاطبي زاوية في إحدى عمارات الأوقاف تسمي زاوية الشاطبي يوجد بها ضريحه ويزورها الكثيرون من أهالي الإسكندرية.

ويتكون المسجد من بيت الصلاة ومنبر الإمام ومكتبة صغيرة وساحة متوسطة الحجم لا تزيد مساحتها عن 20 مترًا، أما الضريح هو عبارة عن حجرة صغيرة، يتوسطها المقام، نزع عنها المفارش الخضراء، لتظهر عبارة "هذا مقام سيدي عبدالله محمد بن أبي الربيع سليمان بن محمد المغفري الشهير بالشاطبي".



واشتهر “الشاطبي” بالتدين والورع حيث كان السلطان الظاهر بيبرس يذهب إليه بشكل دائم لزيارته داخل مسجده في منطقة الشاطبي، حال تواجده في الإسكندرية، من أجل الاستماع إليه وأخذ مشورته في بعض الموضوعات الدينية وفي أوضاع البلاد آنذاك، حيث كان معاصرًا للعديد من مشايخ الصوفية.

ويتكون المسجد من بيت الصلاة ومنبر الإمام ومكتبة صغيرة وساحة متوسطة الحجم لا تزيد مساحتها عن 20 مترًا، أما الضريح هو عبارة عن حجرة صغيرة، يتوسطها مقام سيدي محمد الشاطبي، نزع عنها المفارش الخضراء، لتظهر عبارة هذا مقام سيدي عبدالله محمد بن أبي الربيع سليمان بن محمد المغفري الشهير بالشاطبي.