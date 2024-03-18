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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل محارب الحلقة 8.. انتحار شقيقة الفنان حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد. وشهدت الحلقة 8 من مسلسل محارب.. محاولة شقيقة الفنان حسن الرداد الانتحار بعد اتهام شقيقها بجريمة قتل الفنان ماجد المصري.

مسلسل محارب الحلقة 8

"مبقتش قادرة استحمل الضعف وقلة الحيلة".. كانت تلك آخر كلماتها قبل محاولة انتحارها بعد التعاون مع عدو الفنان حسن الرداد "محارب" وهو الفنان احمد زاهر للاتفاق على فدية مالية من اجل التنازل عن جريمة قتل والدتهما.

وتبحث قوات الامن عن الفنان حسن الرداد "محارب"، بعد أن اتجهت أصابع الاتهام له في مقتل رجل الاعمال العزازي والمحامي وصفي.


وظهر الاعلامي تامر امين معلنا خبر وفاة الفنانين ماجد المصري "العزازي" وتامر عبد المنعم "وصفي" في جريمة قتل على يد الفنان حسن الرداد "محارب".

مواعيد عرض مسلسل محارب

وتعرض حلقات مسلسل محارب طوال شهر رمضان الكريم، يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

مسلسل "محارب" الحلقة 8.. حسن الرداد لجمهوره: "توقعوا مين قتل العزازي ووصفي؟" 

أبرز أحداث مسلسل محارب الحلقة 8.. احمد زاهر متهم بقتل ماجد المصري

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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أبرز أحداث مسلسل محارب الحلقة 8.. احمد زاهر متهم بقتل ماجد المصري

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