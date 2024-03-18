الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص مسلسل محارب الحلقة السابعة لمعرفة مصير الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

اختتم مسلسل محارب الحلقة السابعة على مشهد مشوق بعد تصاعد الاحداث واطلاق الرصاص على محارب والعزازي ووصفي وهروب نجل العزازي.

 

ملخص مسلسل محارب الحلقة السابعة

لتتغير مجرى احداث ملخص مسلسل محارب الحلقة السابعة بعد التوصل لحل اتفاق بان يكون كفن نجل العزازي مقابل التنازل عن قضية نجل العزازي ولكن لن تسير الامور كما هو مخطط لها.

 

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 7

ليهرب نجل العزازي بعد اصابة والده، وتزداد المنافسة بين المحاميان تامر عبد المنعم "وصفي" واحمد زاهر "الجيوشي" بان منهم سينتصر في التوصل لحل.

ولكن الملفات السرية تلعب دورها في كشف تلاعب احمد زاهر ضد ماجد المصري واتمام عدد من صفقات الاختلاس بالتواطؤء مع زوجته نيرمين الفقي "انجي" ليكون كارت تهديد بين يدي تامر عبد المنعم "وصفي".


قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 8

 

لتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

 

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قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.


ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

 

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موعد عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة الثامنة

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