مسلسل محارب الحلقة 7... من القاتل؟ رصاصه غدر تنهي حياة الرداد والمصري

مسلسلات رمضان 2024..

انتهت أحداث مسلسل محارب الحلقة 7 السابعة بتصاعد الأحداث بتوجيه رصاصة غدر لكل من الفنان حسن الرداد "محارب" والفنان ماجد المصري " العزازي" والفنان تامر عبد المنعم" وصفي"

أحداث مسلسل محارب الحلقة 7

ليسقط الثلاثة ارضا بعد اتفاقهما على اتمام التنازلات في قضية مقتل والدة محارب مقابل تقديم ابن ماجد المصري "العزازي" كفنه للرداد.

ويهرب نجل ماجد المصري"رامي العزازي" بعد سقوط والده على الارض بعد اطلاق الرصاص عليه، لتتابع الاحداث وتتشابك تعقيدا، ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 7.

ليحاول كل من المحاميان تامر عبد المنعم "وصفي" واحمد زاهر "حسام الجيوشي" الوصول لاتفاق ومحاولات لانهاء قضية قتل والدة احمد زاهر "عزيز محارب".

ليتواصل الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" مع اشقاء محارب من اجل الاتفاق على فدية مالية مقابل امضاء على تنازلات تنهي كافة القضايا على محارب.

ويسعى الفنان تامر عبد المنعم "وصفي" الوصول لمحامي محارب وأخباره بان نجل العزازي سيقدم كفنه لمحارب كدليل على الاستسلام من اجل حصوله على تنازلات بكافة القضايا واغلاق ملف قضية قتل والدة محارب.

موعد وقنوات مسلسل محارب

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 8 ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعاده في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it



قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.



