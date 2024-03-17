مسلسل محارب الحلقة 6.. ابن عائلة العزازي يحمل كفنه على يده

تصاعدت الأحداث في الحلقة السادسة من مسلسل محارب الذي يعرض يوميًا في التاسعة مساءً على فضائية CBC وهو بطولة حسن الرداد وسلوى عثمان وماجد المصري.

أحداث مسلسل محارب

وتشتعل أحداث مسلسل محارب حيث يشتد التنافس بين المحامين وصفي النجار وحسام الجيوشي حول من سينجح في حل قضية التنال الخاصة بعائلة رجل الأعمال العزازي “ماجد المصري”.

وبالفعل أقنع المحامي وصفي محارب بحل جديد وهو أن يأتي ابن عزازي الذي دهس والدة محارب مع كفنه وذلك مقابل دفع الدية الشرعية والتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد محارب.

وبدأ محامي محارب اقناعه بهذا الحل خاصة وان المحامي وصفي يريد الحل وليس تعقيد الامور مثل حسام، وطلب محارب بأن يختار هو مكان القعدة العرفية التي سيتم الحل فيها.

فيما يستمر محارب في الهرب من الشرطة بينما هي تطارده وتحاول إلقاء القبض عليه.

قصة مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك في العمل الدرامي عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.