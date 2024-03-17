مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. هل ينجح حسن الصباح في الفرار من السجن؟

مسلسلات رمضان 2024

كل التعذيب ده أنت مأمور بيه، إيدك بتضرب لكن قلبك مليان محبة، بهذه الكلمات في مفتتح الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين، والتي يرد بها حسن الصباح على جلده من قبل حارس السجن، ما هي إلا بداية لتجنيد الحارس ليساعده في الهرب من سجنه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. هل سينجح الصباح في الفرار من السجن؟

فعقب كشف مخطط الصباح في قتل الخليفة العباسي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، يقبض الوزير نظام الملك على حسن الصباح ويضعه في السجن، ويمهله ثلاثة أيام قبل أن يطوف برأسه على سن رمح في كل أرجاء أصفهان لخيانته العهد الذي تعاهدا عليه بصون صداقتهما فوق أي مذهب أو خلاف سياسي، إلا أن الصباح يخون عهده فكان جزاءه السجن.

وفي أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، نري حسن الصباح في السجن والحارس المكلف بمراقبته وحراسته يجلده بكل ما فيه من قوة بالسوط، إلا أن الصباح يتلقى ضربات السوط بكلماته المعسولة في وجه “حارس السجن” قائلا: “كل التعذيب ده أنت مأمور بيه، أيدك بتضرب لكن قلبك مليان محبة.” وعندما يحاججه الحارس عن أية محبة يتحدث وهو يضربه بكل ما فيه من عزم فيرد الصباح: “لكن مظلوم زيي، عمر ما مظلوم يوجع مظلوم مهما عمل”، مما ينبئ باستخدام الصباح لطريقته الناعمة الساحرة في تجنيد أتباعه، فهل سينجح في مهمته ويجند الحارس ومن ثم يهرب من السجن قبل الطواف برأسه على سن رمح، هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقة السابعة في مسلسل الحشاشين.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. هل سينجح الصباح في الفرار من السجن؟

موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 7

وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. هل سينجح الصباح في الفرار من السجن؟

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة

وتعرض الحلقة السابعة مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

حارس السجن في مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.