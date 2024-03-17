مسلسل محارب الحلقة 7.. حكاية ملف تهديد نيرمين الفقي

بدأت احداث الحلقة السابعة من مسلسل محارب بمواجهه تهديد بين وصفي محامي نجل الفنانة نيرمين الفقي وتهديدها بملف للضغط عليها للتواطؤ معه.

لتتوتر الفنانة نيرمين الفقي وتستغيث بالفنان احمد زاهر بملف تهديد مسجل فيه كافه الصفقات والعمولات التي تم اختلاسها في السر بعيدا عن الفنان ماجد المصري "العزازي"

أحداث مسلسل محارب الحلقة السابعة

فضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 يهدد وصفي جيهان “زوجة العزازي” بسرقتها لزوجها قائلًا: “انسي بقى زمن العمولات والشاوي والفلوس اللي بتسحبيها من جوزك انتي وحسام، وانا مجهزلك ملف في كل سرقاتك ابقي بصي عليه”.

موعد وقنوات مسلسل محارب

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 8 ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعاده في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الردادي، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالا، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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