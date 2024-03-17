مسلسل محارب الحلقة 7.. ابن ماجد المصري يقدم كفنه لإنهاء جريمة قتل

مسلسلات رمضان 2024..

اقترح وصفي المحامي على نجل الفنان ماجد المصري "العزازي" في أحداث مسلسل محارب الحلقة 7 لحل قضية جريمة قتل والدة محارب تقديم كفنه للفنان حسن الرداد من أجل انهاء جرينة قتل والدته.

مسلسل محارب الحلقة 7

لترفض زوجة ماجد المصري " العزازي" الفنانة نيرمين الفقي " انجي" ولكن يتدخل العزازي بصفع ابنه قائلا "هتعمل كده غصب عنك"

لتستمر محاولات التوصل لحل للفنان حسن الرداد "محارب" من اجل انهاء قضية قتل والدته، ليستخدم الفنان تامر عبد المنعم "وصفي" كارت جديد بالوصول للفنان محمود البزاوي والد زوجة محارب من اجل اتفاق جديد يغير مجرى الاحداث.

موعد وقنوات مسلسل محارب

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 8 ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعاده في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.