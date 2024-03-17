مسلسل محارب الحلقة 7... تامر عبد المنعم يحاول شراء محمود البزاوي

محاولات الضغط على الفنان حسن الرداد "محارب" مستمره من اجل انهاء قضية قتل والدته، ليستخدم الفنان تامر عبد المنعم "وصفي" كارت جديد بالوصول للفنان محمود البزاوي والد زوجة محارب من اجل اتفاق جديد يغير مجرى الاحداث.



لينفي البزاوي ان ابنته مازالت زوجة محارب لاستمرار عدم رغبته في اتمام تلك الزيجة بينه وبين ابنته ليشيع ان محارب طلق ابنته، حيث بدأت احداث الحلقة السابعة من مسلسل محارب بمواجهه تهديد بين وصفي محامي نجل الفنانة نيرمين الفقي وتهديدها بملف للضغط عليها للتواطؤ معه.

موعد وقنوات مسلسل محارب الحلقة 7

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 8 ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعاده في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.



