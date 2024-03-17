أحداث مسلسل محارب الحلقة 7.. مجهول يطلق الرصاص على وصفي وعزازي

مسلسلات رمضان 2024

تصاعدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل محارب الحلقة7، الذي يعرض يوميًا في التاسعة على قناة سي بي سي، وهو من بطولة حسن الرداد وسلوى عثمان وماجد المصري.

ملخص أحداث مسلسل محارب الحلقة 7

يحمل مسلسل محارب العديد من المفاجات فقد اتفق محارب مع المحامي وصفي على التنازل والحل العرفي بقبول الدية الشرعية مقابل التنازل عن كل القضايا.

وبعد تحديد مكان المقابلة وكاد كل من أطراف القضية على الاتفاق والتنازل شخص مجهول يطلق الرصاص نحو وصفي والعزازي ويهرب الابن بينما يتلقى محارب ضربة على دماغه ويغيب عن الوعي.

وسبق ودار حوار بين أحمد زاهر وجيهان عن وصفي وأنه سوف يتخلص منه في أقرب فرصة، حتى لا يبتزه أو أن يكشف أمر سرقة عمولات من شركة عزازي.

مواعيد مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب الحلقة 7 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

قصة مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.