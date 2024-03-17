مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. "الصباح" يهرب من الموت وقلعة آلموت تبدأ عهد جديد

مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 7، حول مصير حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين الذى يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، داخل سجون الدولة السلجوقية، بعدما كشف الوزير نظام الملك أبو على الطوسى مخططه لاغتيال الخليفة العباسى أثناء زيارته التاريخية لمدينة أصفهان.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 7

وتبدأ أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7 من حيث انتهت الحلقة السابقة، بالمواجهة المنتظرة بين صديقين الأمس وأعداء اليوم “الصباح” و"الطوسي"، بعدما اتهم الأخير حسن الصباح بخيانة العهد الذي قطعاه معًا منذ الطفولة، قبل أن ينقلب حسن الصباح ويستمر فى عداءه وخطته لتدمير الدولة السلجوقية التى وصفها بالدولة الظالمه والكافرة.

توعد “الطوسى" صديقه “الصباح" بعقوبة قاسية بسبب خيانته، بداية من تعذيبة لمدة 3 أيام يذوق خلالها ألوان شتى من العذاب، وحتى قطع رأسه أمام العوام فى شوارع أصفهان، لكن يبدو أن الصباح سيكون له رأى آخر.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7

مع تطور أحداث ملسلسل الحشاشين الحلقة 7 يحاول حسن الصباح الهروب من سجن الدولة السلجوقية والإفلات من موت محقق على يد الوزير نظام الملك، وبالفعل تنجح محاولاته فى الهروب، نحو قلعة آلموت، ليبدأ من هناك رحلة الانتقام الدمومية.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 8

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثامنة فى الساعة 9:45 مساءًا بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8 إعادة فى تمام الساعة 11 مساء اليوم، و4:15 مساء، و1:45 صباح اليوم التالى.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.