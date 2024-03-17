الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. "الصباح" يهرب من الموت وقلعة آلموت تبدأ عهد جديد

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 7

تدور أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 7، حول مصير حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين الذى يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، داخل سجون الدولة السلجوقية، بعدما كشف الوزير نظام الملك أبو على الطوسى مخططه لاغتيال الخليفة العباسى أثناء زيارته التاريخية لمدينة أصفهان.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 7

وتبدأ أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7 من حيث انتهت الحلقة السابقة، بالمواجهة المنتظرة بين صديقين الأمس وأعداء اليوم “الصباح” و"الطوسي"، بعدما اتهم الأخير حسن الصباح بخيانة العهد الذي قطعاه معًا منذ الطفولة، قبل أن ينقلب حسن الصباح ويستمر فى عداءه وخطته لتدمير الدولة السلجوقية التى وصفها بالدولة الظالمه والكافرة.

توعد “الطوسى" صديقه “الصباح" بعقوبة قاسية بسبب خيانته، بداية من تعذيبة لمدة 3 أيام يذوق خلالها ألوان شتى من العذاب، وحتى قطع رأسه أمام العوام فى شوارع أصفهان، لكن يبدو أن الصباح سيكون له رأى آخر.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7 

مع تطور أحداث ملسلسل الحشاشين الحلقة 7 يحاول حسن الصباح الهروب من سجن الدولة السلجوقية والإفلات من موت محقق على يد الوزير نظام الملك، وبالفعل تنجح محاولاته فى الهروب، نحو قلعة آلموت، ليبدأ من هناك رحلة الانتقام الدمومية.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 8

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثامنة فى الساعة 9:45 مساءًا بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8 إعادة فى تمام الساعة 11 مساء اليوم، و4:15 مساء، و1:45 صباح اليوم التالى.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. "شوقي" يطمع في شركة حسن ضرغام

مسلسل سر إلهي الحلقة 7.. "نصرة" تعثر على سبائك الذهب بعد اختراق هاتف "سليمان"

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة من الحشاشين الحشاشين الحلقة السابعة الحشاشين الحلقة 7 الحلقة 7من مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 7

الحشاشين والدم.. جرائم واغتيالات لا ينساها التاريخ للفرقة النزارية

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. هل يقطع "الطوسي" رقبة الصباح؟

الأكثر قراءة

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكبارى

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

كواليس جلسة حسام حسن والشحات قبل مغادرة معسكر المنتخب

أول تعليق من كلوب بعد خروج ليفربول من كأس الاتحاد

الخارجية: فتح باب التسجيل بشأن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد