الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر إلهي الحلقة 7.. "نصرة" تعثر على سبائك الذهب بعد اختراق هاتف "سليمان"

روجينا مسلسل سر إلهي
روجينا مسلسل سر إلهي

حالة من الإثارة والتشويق شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل سر إلهي، الذي تخوض بطولته النجمة روجينا وتنافس به ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7

وخلال أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7 استطاعت نصرة التي تجسد دورها الفنانة روجينا من العثور على سبائك الذهب بعد أن سرقها منها “سليمان” والد "يحيى" الي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، وذلك بعد أن قامت باختراق الهاتف المحمول الخاص بـ"سليمان".

وقامت “نصرة” بمراقبة خط سير “سليمان” من خلال الهاتف المحمول الخاص به وكشفت من خلاله تواجده في أحد المخازن المتواجدة في منطقة “وصلة دهشور” ليخبرها “يحيى” أن والده يمتلك مخزن أدوات غذائية هناك ليذهبوا مسرعين على المخزن ليجدوا سبائك الذهب الخاصة بها هناك.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7

وعلى الفور قامت روجينا بالتصوير بسبائك الذهب لإرسالها لـ"سليمان" كي تكيده وتخبره بأنها عثرت على الذهب وذلك بعد أن رفضت عرضه بأنه يأخذ ثلثي الذهب مقابل إعطاءها ثلث واحد فقط لتحل عليه صدمة كبيرة عقب مشاهدته للصور المرسلة إليه.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7

 

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم نخبة كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز وتضم القائمة كل من النجمة روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي أيضا كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

مسلسل سر إلهي الحلقة 7.. نصرة تواجه الدكتور سليمان بعد سرقته سبائك الذهب

مسلسل سر المسجد الحلقة 7.. سيف وأصدقائه يعثرون على رمز من الرموز المفقودة

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يعرض يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة cbc الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.
     

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في اطار اجتماعي حول 15 حلقة وأحداثه ممزوجه بالإثارة والتشويق.

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا مسلسل مصطفى خاطر مصطفي خاطر قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة سر إلهي سر الهي الحلقة السابعة سر إلهي الحلقة 7 الحلقة السابعة مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل سر إلهي.. روجينا تبهر الجمهور بدور “نصرة” وتقدم أداءا استنثنائيًا

وائل الفشني والتنورة التراثية فى افتتاح ليالى الأوبرا الرمضانية

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل سر إلهي لـ"روجينا" الحلقة 6

مسلسل لحظة غضب.. محمد القس ضيف شرف الحلقات القادمة

مسلسل بابا جه.. ردود أفعال إيجابية من النقاد والجمهور بعد عرض الحلقات الأولى

الليلة.. "نور النبوة" أولى أمسيات المسرح القومى فى رمضان

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. القبض على "سعد" بتهمة سرقة السيارات

مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. روجينا تلجأ لـ"صلاح عبد الله" لاخفاء سباك الذهب

الأكثر قراءة

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكبارى

أول تعليق من كلوب بعد خروج ليفربول من كأس الاتحاد

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

كواليس جلسة حسام حسن والشحات قبل مغادرة معسكر المنتخب

الخارجية: فتح باب التسجيل بشأن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد