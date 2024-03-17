مسلسل سر إلهي الحلقة 7.. "نصرة" تعثر على سبائك الذهب بعد اختراق هاتف "سليمان"

مسلسلات رمضان 2024..

حالة من الإثارة والتشويق شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل سر إلهي، الذي تخوض بطولته النجمة روجينا وتنافس به ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7

وخلال أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7 استطاعت نصرة التي تجسد دورها الفنانة روجينا من العثور على سبائك الذهب بعد أن سرقها منها “سليمان” والد "يحيى" الي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، وذلك بعد أن قامت باختراق الهاتف المحمول الخاص بـ"سليمان".

وقامت “نصرة” بمراقبة خط سير “سليمان” من خلال الهاتف المحمول الخاص به وكشفت من خلاله تواجده في أحد المخازن المتواجدة في منطقة “وصلة دهشور” ليخبرها “يحيى” أن والده يمتلك مخزن أدوات غذائية هناك ليذهبوا مسرعين على المخزن ليجدوا سبائك الذهب الخاصة بها هناك.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7

وعلى الفور قامت روجينا بالتصوير بسبائك الذهب لإرسالها لـ"سليمان" كي تكيده وتخبره بأنها عثرت على الذهب وذلك بعد أن رفضت عرضه بأنه يأخذ ثلثي الذهب مقابل إعطاءها ثلث واحد فقط لتحل عليه صدمة كبيرة عقب مشاهدته للصور المرسلة إليه.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم نخبة كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز وتضم القائمة كل من النجمة روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي أيضا كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يعرض يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة cbc الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية في التوقيتات التالية:

البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.



قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في اطار اجتماعي حول 15 حلقة وأحداثه ممزوجه بالإثارة والتشويق.