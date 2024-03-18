الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

أبرز أحداث مسلسل محارب الحلقة 8.. احمد زاهر متهم بقتل ماجد المصري

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 8 .. تصاعدت الأحداث بمقتل الفنان ماجد المصري "العزازي" والفنان تامر عبد المنعم "وصفي"، واتجهت اصابع الاتهام للفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي"، بعد أن غدر به “العزازي” وأنهى علاقة العمل معه، ببراءه ابنه من قضية مقتل والدة محارب.

أحداث مسلسل محارب الحلقة 8

وانتهت الحلقة السابقة من مسلسل محارب، بتعرض محارب والعزازي ووصفي لإطلاق نيران من مجهولين وفرار نجل العزازي.

مسلسل محارب الحلقة 8 

وعرضت الحلقة الثامنة من مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تُذاع إعادة الحلقة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضها عبر منصة Watch it.

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أحداث مسلسل محارب الحلقة 8| "العزازي" ونجله يتعرضان لإطلاق نيران من مجهولين

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، ويواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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أحداث مسلسل محارب الحلقة 8| "العزازي" ونجله يتعرضان لإطلاق نيران من مجهولين

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