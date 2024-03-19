دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الثامنة من المسلسلات الاجتماعية الكوميدية

تصدَّر عدد من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (فيديو)

واستعرضت القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقات الثامنة، من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها مسلسلات: "إمبراطورية ميم"، بطولة الفنان خالد النبوي، مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان أحمد مكي، ومسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، و"كامل العدد +1" لدينا الشربيني.

كامل العدد

لجأت فاتن "ألفت إمام" إلى ليلى "دينا الشربينى" أن تقنع والدها تيمور "أحمد كمال"، بالسفر، وتهدف من ذلك أن يغير طريقة تفكيره وحياته، فيما وطلبت حياة "إسعاد يونس"، أن تُشغل ليلى "دينا الشربينى" زوجها أحمد "شريف سلامة"، بدلا أن تستقطبه أخرى، وأكدت لها أن "أحمد عينه مش زايغة".

وفاجأ أحمد ابنته فريدة في عيد ميلادها بهدية "كلب"، جعلها تجري فرحا، ليكون هو خيط الصلح بينهما، ليصاحبها، بدلا أن يستغلها صديقها سيف.

مسلسل كامل العدد +1: دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

عتبات البهجة

كرر الفنان يحيى الفخراني «بهجت» أن يؤدي دور المدير في سنتر الدروس الخصوصية، ليتعرض خلال أول أيام إدارته إلى العديد من الموافق بداية من موقف الابتزاز الإلكتروني لإحدى الطالبات، والذي كان الحديث عنها في الحلقة الماضية، وعمل عجوز دون الحصول على مقابل مادي.

وشهدت الحلقة حوار بين حفيدة الفخراني وأحد أصدقائها، الذي أخبرها بأنه لم يكن مطئمن لعلاقتها بهذا الشاب الذي ظهرت معه في الصور، التي كانت سببًا في أزماتها الحلقات الماضية، وإليكم ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8 يحيى الفخراني.

مسلسل عتبات البهجة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



بابا جه

خاض النجم أكرم حسني “هشام”، مهمة جديدة، حيث ظهر في إعادة تعامله مع طاقم عمله القديم في الفندق الذي كان يعمل معه منذ فترة طويلة، وسرعان ما خاض أكرم حسني "هشام" تجربته مع زملائه في العمل القديم بعد أن اصطحبته الفتاة التي يعمل معها كـ "أب للإيجار".



مسلسل بابا جه: أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.