المفوض العام للأونروا: نسابق الزمن لمواجهة تأثير انتشار الجوع بغزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة الأونروا، إن قطاع غزة يشهد بالفعل كارثة إنسانية كبيرة، بسبب انتشار المجاعة، متابعًا: لدينا أطفال تقتل في غزة، وعددهم الحقيقي يتعدى ما يعلن عنه، إنها أزمة غير مسبوقة.

وأضاف لازاريني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن مع وزير الخارجية سامح شكري: إن المجاعة التي تعرضت لها غزة على مدار الشهرين الماضيين، وهي أمور من صنع البشر، تضرب المنطقة كلها، وهو أمر لم نشهده في الماضي.

وتابع: نحذر مرارًا وتكرارًا من انتشار هذه المجاعة، وبالتالي لا بد من رفع مستوى الاستجابة الإنسانية بنهاية مارس، وعلى محكمة العدل الدولية أن تساعد في حل هذه الأزمة.

ولفت بالقول: نحن نتسابق مع الزمن في محاولة مواجهة تأثير انتشار المجاعة والجوع في غزة، وأخشى أن هذه البيانات قد لا تشير إلى أي تحسن للأوضاع في القطاع.