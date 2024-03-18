الإثنين 18 مارس 2024
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سياسي

نويصر: الأوضاع فى غزة كارثية وتستوجب زيادة المساعدات للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء

النائب أحمد سعد
النائب أحمد سعد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الأوضاع في  قطاع غزة أصبحت كارثية على المستوى الغذائي والأمني والصحي، مما يستوجب زيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

الوضع الإنسانى فى قطاع غزة يستوجب تكاتف كل الدول العربية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى

وأضاف نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يستوجب تكاتف كل الدول العربية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير المستلزمات الغذائية والطبية والصحية لهم، فضلا عن تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية وحده لا يكفي احتياجات الشعب الفلسطيني خاصة في شهر رمضان.

إسرائيل تمارس سياسة التجويع والإبادة وتغلق معبر رفح من الجانب الفلسطينى


ولفت النائب أحمد نويصر إلى أن إسرائيل تمارس سياسة التجويع والإبادة وتغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وهي مخططات تتنافى مع مقررات القانون الدولي والإنساني.

وأكد عضو مجلس النواب: الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على إدخال المساعدات وتبذل كل ما في وسعها من أجل زيادة المساعدات الإغاثية والإنسانية ووصولها للأشقاء الفلسطينيين، ولم تتخل عن القضية الفلسطينية وترفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين ولن تغلق معبر رفح.

وناشد النائب أحمد نويصر، المجتمع الدولي ببذل الجهود لنفاذ المساعدات لغزة وعدم إعاقتها، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

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