عابد: كلمة الرئيس خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهولندى تأكيد لدور مصر المحورى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء مملكة هولندا، والتباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، تأكيد على دور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا ممتدة وتاريخية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة.

دليل على مكانة مصر المرموقة في المنطقة

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هولندا تسعى إلى تعميق العلاقات مع مصر، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر ما يدل على مكانة مصر المرموقة في المنطقة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وضرورة وقف إطلاق النار على غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تأكيد على حرص الرئيس السيسي ودعمه للقضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمنطقة الشرق الأوسط

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن دعم الدولة المصرية للقضية مستمر وبقوة باعتبارها قضية أمن قومي لمنطقة الشرق الأوسط.

وشدد النائب علاء عابد، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والخروج عن صمته والتدخل الفوري لوقف إطلاق النار وتبني رؤية مصر لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق مع رئيس وزراء هولندا على وجود إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصرية، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.

وتابع الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "كما تم تناول قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين وأوضحت لدولة رئيس الوزراء الجهد الذي تبذله مصر باستضافة أكثر من 9 ملايين ضيف في مصر يتمتعون بالخدمات العامة مثلهم مثل المواطنين المصريين، مؤكدًا ما تظهره تلك الحقيقة من ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء".

وأكمل الرئيس السيسي: "تناولت مباحثاتنا بطبيعة الحال الأوضاع في المنطقة وتحديدًا الحرب في قطاع غزة، حيث أكدت مجددًا حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل أعمالها العدائية ودعوت في هذا الإطار دولة رئيس الوزراء الهولندي لبذل جهوده الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإنهاء الكارثة الأساسية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم".

وأردف: "إن ما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقد حذرت مصر مرارًا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما تحذر مصر أيضًا من المخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يهدد حياة ما يزيد عن 1.5 مليون نازح تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم وفقًا لقواعد القانون الدولي، ونؤكد كذلك على أن قرار بعض الدول تعليق مساهماتها لوكالة الأونروا يتنافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية ويؤكد مرة أخرى على التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة، فلا يمكن أن تعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها، علاوة على ذلك فإن الأونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدول".