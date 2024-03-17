الخبيري: تقديم التحالف الوطني 80% من المساعدات لغزة دليل على دوره القوي في دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن إعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي عن تقديم حوالي 80% من المساعدات التي تكفلت بها مصر للشعب الفلسطيني في غزة، ومنها 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 ألف طن من المواد الغذائية، وأكثر من 90 طنًا من الألبان وحفاضات الأطفال، و25 طنًا من المياه، و190 طنًا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لنحو 117 طنًا من الملابس والبطاطين الشتوية وغيرها من المساعدات، دليل على دوره القوي في دعم القضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح أحد القوى الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية بالخارج.

الخبيري: التحالف الوطني مستمر فى تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي مستمر فى تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة، وزيادتها لتغطية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

وطالب النائب نادر الخبيري، الشعب المصري بالتعاون والتكاتف مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

تعزيز وصول جميع أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي شعبًا وحكومةً تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن التحالف يعمل طوال الوقت على تعزيز وصول جميع أنواع المساعدات والمساهمة في القضية الفلسطينية، مما ضاعف قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد المختلفة الداعمة لأهالي غزة.

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أنه وثق أكثر من 20 هجوما على سكان قطاع غزة منذ منتصف شهر يناير الماضي.



وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت أمس السبت أن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن من سوء تغذية حاد، وأن المجاعة تلوح في الأفق، مبينة أن سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 31490 شهيدًا و73439 مصابا منذ بداية "طوفان الأقصى" والحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.