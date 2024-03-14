قانونية "مستقبل وطن": صمت المجتمع الدولى يجعله شريكًا فى إبادة الشعب الفلسطينى

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن صمت المجتمع الدولى يمثل علامات استفهام كبيرة بشأن ما يجرى فى الأراضى الفلسطينية وما يقوم به جيش الاحتلال من ممارسات إجرامية وحرب إبادة ضد الشعب الأعزل وتجويع الأطفال وتشريد الأسر.

حرب إبادة لشعب أعزل

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولى حيال القضية الفلسطينية تثير الكثير من الشكوك، وبهذا الصمت يعد شريكًا أساسيًا فى حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال على الشعب الأعزل، والتي نتج عنها تشريد ملايين الأسر واستشهاد الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء العزل.

واستنكر المستشار شعبان رأفت عبداللطيف موقف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان حيال القضايا والجرائم الفردية فى بعض الدول، حيث تنتفض هذه الكيانات دفاعًا عن شخص وغزة يموت فيها آلاف الأطفال والنساء والشيوخ يوميًا دون أن يتحرك لهؤلاء المتشدقين بنغمة حقوق الإنسان ساكن، ولم يخرج بيان واحد شجب وإدانة لحفظ ماء الوجه.

وأشاد عبداللطيف بموقف الدولة المتبني للقضية قيادة وشعبًا، مؤكدًا أن مصر تحتضن القضية الفلسطينية وتعتبرها قضيتها الأولى، وأن التاريخ خير شاهد على ذلك، وأن القيادة السياسية تقوم بجهود غير مسبوقة لدعم القضية وحل القضية وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المسلوبة وحقن الدماء والحفاظ على الأرواح.