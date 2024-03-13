الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

شباب المؤتمر: توصيات محور الاقتصاد بالحوار الوطني تسهم في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

إسلام تمراز رئيس
إسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر

قال إسلام  تمراز  رئيس  اتحاد شباب حزب المؤتمر، إن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني  من وضع 128 توصية من توصيات المحور الاقتصادي تستهدف وضع حلول عاجلة لبعض المشكلات الاقتصادية، وأخرى متوسطة المدى وبعيدة المدى من خلال عدد من التشريعات المهمة التي تدعم الإصلاح الاقتصادي.

 

الحركة الوطنية: توصيات الحوار الوطنى خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية


وأوضح تمراز، في تصريحات صحفية له، أن توصيات الحوار الوطني تسهم في تقديم أفكارا ورؤى لمواجهة التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار ويضع مقترحات بشأن كيفية مساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الراهنة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.


وأكد رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، أن  الحوار الوطني مثل فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين بالمناقشات مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية، خاصة أن جلسات المرحلة الثانية من الحوار بدأت بالمحور الاقتصادي وهو أمر مهم للغاية لأن المحور الاقتصادي حديث المصريين في هذه المرحلة، بعد قطع الحوار الوطني شوطا كبيرًا للغاية فيما يتعلق بالمحور السياسي.

قانونية "مستقبل وطن": توصيات الحوار الوطني لجلسات الاقتصاد تأتي استكمالًا لجهود الدولة

 

تمراز: الحوار الوطني حرك المياه الراكدة فى الحياة السياسية


وأشار رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن  الحوار الوطني حرك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، والاستماع لرؤية الأحزاب السياسية بشأن القضايا المختلفة ومناقشتها ورفع هذه المقترحات للرئيس السيسي لتنفيذها وهو ما استجاب له.

 

وشارك في  جلسات الحوار الاقتصادي، الذى عقد على مدار أربعة أيام،  عدد من الوزراء من بينهم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتناولت الجلسات عددا من  المحاور تضمنت مشكلات: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.

رئيس اتحاد شباب المؤتم توصيات المحور الاقتصادي الحوار الوطنى أبرز مطالب الحوار الوطني حزب الدستور التضخم الأسعار

مواد متعلقة

برلمانى: الرئيس السيسى يحرص على إعادة الروح لشركات قطاع الأعمال العام

رئيس "صحة الشيوخ": توجيهات الرئيس بالاستثمار فى الكوادر البشرية تستهدف مستقبلًا أفضل

مطالب برلمانية بتطبيق وثيقة ملكية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

الحركة الوطنية: توصيات الحوار الوطنى خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية

انطلاق الدورة الرمضانية لحزب الشعب الجمهورى بـ"أبوتشت"

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى خلال احتفالية يوم الشهيد تعكس حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار

رئيس "برلمانية الوفد" يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان

برلمانى: التسعير العادل للجنيه ضربة قاضية للسوق السوداء

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

رحل جوميز عن تدريب الزمالك.. مصدر يكشف الحقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو