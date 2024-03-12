انطلاق الدورة الرمضانية لحزب الشعب الجمهورى بـ"أبوتشت"

أطلقت أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهوري بمركز أبوتشت في محافظة قنا الدورة الرمضانية لـ كرة القدم بقرية المحارزة في مركز أبوتشت، وذلك تحت رعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد المحافظة لشئون التنظيم، وأحمد عبدالحميد المحرزي، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، وهيثم عبدالسلام حمدي، أمين الشباب بمركز أبوتشت.

تضمنت فعاليات افتتاح الدورة الرمضانية التي تحمل شعار "فلسطين في قلوب المصريين"، أجواءً رائعة تمثلت في رفع الأطفال أعلام مصر وفلسطين، على أغنية "فلسطين عربية"، ثم لعب مباراة بين قدامى اللاعبين، وبعدها أقيمت مباراة الافتتاح بين فريقي المحارزة وأبناء أبوتشت، والتي انتهت بفوز فريق المحارزة بثنائية نظيفة، وسط حضور جماهيري كبير.

وأوضح أحمد عبدالحميد المحرزي، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، أنه يتم تنظيم الدورة الرمضانية لكرة القدم بقرية المحارزة للعام السادس على التوالي، والتي تعد فرصة لتجمع اللاعبين ومحبي كرة القدم خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هذا العام جاءت الدورة تحت شعار "فلسطين في قلوب المصريين".

وأشار هيثم عبدالسلام حمدي، أمين الشباب بمركز أبوتشت، إلى أن الدورة الرمضانية تهدف إلى تشجيع الشباب الذين جاءوا من مختلف قرى أبوتشت على ممارسة الرياضة، وترسيخ مفاهيم الوطنية والإخاء، والبعد عن التعصب، خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب.

ويستعد حزب الشعب الجمهوري لاطلاق مبادرة خيرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان، تشمل سلعًا غذائية لما لا يقل عن 150 ألف أسرة، إضافة إلى 60 مائدة رمضانية يتم تنظيمها طوال شهر رمضان في جميع المحافظات.

الدورة الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري

الدورة الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري

الدورة الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري

IMG-20240312-WA0009

IMG-20240312-WA0007

IMG-20240312-WA0005