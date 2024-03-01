"الشعب الجمهورى" يُصدر قرارًا بتعيين أحمد سيف رويضى أمينًا للتنظيم بجنوب سيناء

أصدر اليوم، حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، أمين تنظيم الحزب، قرارًا تنظيميًا، بتعيين أحمد سيف رويضي أمينًا مساعدًا لشؤون التنظيم (أمين التنظيم لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة جنوب سيناء).

تطوير العمل الحزبي

من جانبه، أعرب "رويضي" عن سعادته بصدور هذا القرار، مؤكدًا حرصه على تطوير العمل الحزبي داخل محافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن هذه المحافظة من المحافظات التي يغلب عليها الطابع القبائلي كما هو معروف.

أمين تنظيم جنوب سيناء

وتعهد أمين تنظيم جنوب سيناء، ببذل قصارى جهده لتعزيز المشاركة السياسية والعلاقات مع أفراد المجتمع السيناوي، فضلًا عن تعزيز العلاقات أيضًا مع مؤسسات المجتمع المحلي، لبناء شبكة من العلاقات المؤثرة والداعمة للحزب.

تجدر الإشارة إلى أن "رويضي"، هو فرد من قبيلة "الأحيوات"، ويشغل منصب مدير في شركة "ميدل إيست" المتحدة للتجارة والصناعة.