الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"شباب الشعب الجمهورى": حفل قادرون باختلاف نقل العديد من رسائل الدعم لذوى الهمم

المهندس عمرو عويضة
المهندس عمرو عويضة

أشاد المهندس عمرو عويضة، مساعد أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق "قادرون باختلاف". 
وقال عمرو عويضة، إن مساعي الرئيس السيسي لهم يؤكد إيمان القيادة السياسية والدولة المصرية بقدراتهم.
وأضاف "عويضة" أنه حضر أمس النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، وشعر بالفخر بسبب ما قدمه هؤلاء الأبطال الذين استطاعوا أن يتحدوا الظروف الصعبة ويحققوا المستحيل.
ولفت مساعد أمانة الشباب، إلى أن الحفل قد حمل العديد من رسائل الدعم والمساندة والحب لأبطالنا من ذوي الهمم، كما سلط الضوء أيضًا على المهارات والقدرات التي يتميز بها هؤلاء الأبطال، الذين استخدموا إعاقتهم لتكون سلاحًا لهم ودافعًا للنجاح.

وأضاف أن الدولة المصرية، تحرص دائمًا على تقديم الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء الأبطال، لا سيما أنها كانت قد اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا لهم، وسعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع. 

txt

قيادى بـ"الشعب الجمهورى": الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم وتمكين ذوى الهمم

txt

الشعب الجمهورى يطلق عددًا من القوافل الطبية المجانية على مراكز وقرى الجيزة

 

المهندس عمرو عويضة الشعب الجمهوري قادرون باختلاف السيسي صندوق قادرون باختلاف

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

"الدستور" تطلق موقعًا إلكترونيًا لإصدارها الثقافي "حرف"

"كنت عايز أرد طليقتى".. القصة الكاملة لمقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا على يد عاطل

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70