"شباب الشعب الجمهورى": حفل قادرون باختلاف نقل العديد من رسائل الدعم لذوى الهمم

أشاد المهندس عمرو عويضة، مساعد أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق "قادرون باختلاف".

وقال عمرو عويضة، إن مساعي الرئيس السيسي لهم يؤكد إيمان القيادة السياسية والدولة المصرية بقدراتهم.

وأضاف "عويضة" أنه حضر أمس النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، وشعر بالفخر بسبب ما قدمه هؤلاء الأبطال الذين استطاعوا أن يتحدوا الظروف الصعبة ويحققوا المستحيل.

ولفت مساعد أمانة الشباب، إلى أن الحفل قد حمل العديد من رسائل الدعم والمساندة والحب لأبطالنا من ذوي الهمم، كما سلط الضوء أيضًا على المهارات والقدرات التي يتميز بها هؤلاء الأبطال، الذين استخدموا إعاقتهم لتكون سلاحًا لهم ودافعًا للنجاح.

وأضاف أن الدولة المصرية، تحرص دائمًا على تقديم الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء الأبطال، لا سيما أنها كانت قد اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا لهم، وسعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.