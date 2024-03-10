الأحد 10 مارس 2024
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سياسي

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى خلال احتفالية يوم الشهيد تعكس حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار

محمود جبر
محمود جبر

قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية ال 39 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، تعكس حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار للدولة.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي نجح في تثبيت أركان الدولة، واستعادة مصر لمكانتها التاريخية ودورها المحوري والريادي فى المنطقة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يذكرنا جميعًا بقصص وحكايات الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، ويعطي الأجيال القادمة قصص وإلهامات تدفعهم للحفاظ على وطنهم والدفاع عنه.

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المؤتمر: ما قدمه الشهداء  للوطن يرسم ملامح مستقبل أفضل للجميع

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن اهتمام الدولة لا يقتصر على الاحتفال بيوم الشهيد ولكن يتعداه إلى رعاية أسر الشهداء طوال العام تقديرًا لتضحياتهم التى قدموها فداء للوطن والتى ترسم ملامح مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن بوصفها نقطة مضيئة فى بناء الجمهورية الجديدة وركيزة أساسية فى استقرار الوطن.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطرق الرئيس خلال كلمته لضرورة وقف إطلاق النار على غزة وإدخال المساعدات دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية في كل المحافل الداخلية والخارجية.

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كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل كثيرة أبرزها بطولات الشهداء

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن العالم بأكمله له يد فيما يحدث بغزة بالصمت خاصة فى هذه الأيام المباركة.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل كثيرة أبرزها تذكرة الجميع ببطولات الشهداء، وأيضًا التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ورفض التهجير للشعب الفلسطينى.

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى يوم الشهيد، إلى ملفات أبرزها "التعويم الجنيه" ومشروع رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد ومساعدات قطاع غزة.

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