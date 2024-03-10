رئيس "دفاع النواب" يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 1445 هـ، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية وخيرًا ورخاءً وأمنًا وسلامًا على مصرنا الغالية.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته: "يسعدني سيادة الرئيس أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الدقهلية عامة ومراكز وقرى ومدينة السنبلاوين وتمي الأمديد، خاصة بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها".

وأضاف في تهنئته: إننا إذ نستقبل سيادة الرئيس هذا الشهر الفضيل الذي يرسخ في النفوس العزيمة والإيمان وسماحة الدين الحنيف، فإننا نبتهل إلى الله أن يوفقنا للنهوض بمسئوليتنا الوطنية والإخلاص في العمل والمثابرة في السعي فداءً للوطن راجين من المولى سبحانه وتعالى الأجر والثواب العظيم، وأن يعيد على وطننا وشعبنا وأمتنا الإسلامية والعربية هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم شعوب الأمتين بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

كما تقدم النائب اللواء أحمد العوضي بالتهنئة القلبية لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وقيادات وأمناء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزب حماة الوطن، وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول الشهر الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعًا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.