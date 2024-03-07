الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قانونية مستقبل وطن: 5 إيجابيات لتحرير سعر الصرف أبرزها ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف أو بمعنى أدق التسعير العادل للجنيه من القرارات الجريئة التي تساهم بقوة في ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم وتوفير سيولة دولارية لعملية الاستيراد، والقضاء على ظاهرة "الدولرة" التي ظهرت مؤخرا.

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زيادة تحويلات المصريين بالخارج 

وأضاف عبد اللطيف، أن التسعير العادل للجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وكذلك استقرار ميزان المدفوعات فضلًا عن حماية تضخم الواردات، إضافة إلى توفير العملة الأجنبية للمستوردين، وهذا بدوره ينعكس على الأسعار بشكل قطعة ومباشر خاصة السلع الاستراتيجية.

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الإفراج الجمركي عن البضائع 

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات القيادة السياسية للإفراج الجمركي عن البضائع بشكل فوري، قائلا: "هذه الخطوة سيكون لها دور كبير في توفير السلع ومدخلات مستلزمات الإنتاج ومن ثم انخفاض الأسعار، وحال عدم التسعير العادل للجنيه لم تتمكن من أخذ هذا القرار الخاص بالافراج المباشر عن السلة مما يؤكد وجود سيولة دولارية كافية لعملية الاستيراد وفي نفس الوقت الوفاء بالالتزامات.

صفقة رأس الحكمة 

وأكد عبد اللطيف، أن صفقة رأس الحكمة تلك الصفقة التي تعد من أكبر الصفقات ساعدت الإدارة المصرفية في تحرير سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب بسبب السيولة الدولارية التي دخلت البلاد خلال الأيام الماضية، مضيفا أن تحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب من المؤكد أن يُسهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنية والحد من تجارتها، التي قد زادت وانتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وانعكست نتائجها على الاستثمار بصورة سلبية.

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