الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ساعات تفصلنا عنه.. باقى كام يوم على رمضان 2024 وأدعية استقبال الشهر الكريم

شهر رمضان
شهر رمضان

باقى كام يوم على رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد  معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

باقى كام يوم على رمضان 2024

كان المركز القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن من خلال منشور له على موقعه الإلكتروني نشر خلال الفترة الماضية أن شهر رمضان 2024  سوف يوافق اليوم الاول منه يوم الأثنين 11 مارس ويستمر لمدة 30 يوما.

وعلى صعيد متصل من المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد شهر رمضان 2024 حيث من المقرر له أن تستطلع هلال الشهر الكريم فى التاسع والعشرون من شهر شعبان حيث أن الرأى النهائى فى هذا الأمر والفيصل يعود لما تراه دار الإفتاء المصرية بناءا على رؤية الهلال.

دعاء استقبال شهر رمضان 2024

اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان المبارك لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في راحة بال ونتمتع بصحة وعافية، وأن تجعل هذا الشهر المبارك نهاية المعاصي التي قد ارتكبناها وأعنا على أن نعبدك في هذا الشهر عبادة ترضيك وترضينا.

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يارب العباد إنا ندعوك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تجعل شهر رمضان المبارك بداية لنا لكل خير وأن ترزقنا فيه البركة والرزق الواسع وأن تعتق رقابنا ورقاب من نحب فيه من النار.

اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهر تملأ فية الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا وأن ترزقنا فيه الخير.

اللهم إنا نسألك أن تبلغنا صلاة التراويح ودعوات المصلين وختم كتابك، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا نحن ومن نحب شهر رمضان المبارك وأن ترزقنا فيه الخير والسعادة وأن تتقبل منا صلاتنا وصيامنا وان تعتق رقابنا من النار.

اللهم يا مجيب الدعاء استجب لدعائنا وان تبلغنا شهر رمضان المعظم نحن ومن نحب دون أن نفقد أو أن نفقد اللهم إنا نسألك أن يأتي رمضان حاملا إلينا بشارة خير ونحن بأفضل حال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال في هذا الشهر المبارك.

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