السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع بداية دخول رمضان.. موعد عيد الأضحى المبارك 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

موعد عيد الأضحى 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم الذى يفصلنا عنه مجرد ساعات .

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية.. وموعد إجازة عيد الأضحى

 

موعد عيد الأضحى 2024 

حدد المعهد القومى للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية ، موعد العيد الكبير 2024 ، حيث أعلن من خلال منشور له نُشر على موقعه الإلكترونى مؤخرا إنه من المتوقع أن يوافق  موعد عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 17 يونيو 2024.

 

 موعد وقفة عرفات 2024

وعلى صعيد متصل وبناءا على ما نشره المعهد القومى للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد عيد الأاضحى المبارك 2024 بأنه يوافق يوم الأحد 17 يونيو 2024 فإنه استنتاجا على ذلك تكون وقفة عيد الاضحى المبارك 2024 توافق يوم السبت 16 من شهر يونيو 2024 .

 

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024

ورغم توقعات المعهد القومى للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 إلا أن الأمر يبقى مرهونا برؤية الهلال، ويتم تحديد موعد يوم 29 ذو القعد بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة، الذي يكون عيد الاضحى 2024 في اليوم العاشر منه، بينما تكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة . 

 

عدد أيام الاجازة في عيد الأضحى 2024 

اعتاد  مجلس الوزراء المصرى كل عام ميلادى وهجرى   أن ينشر على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك وكذلك من خلال التصريحات الصحفية المختلفة   عدد أيام الاجازات الرسمية ، وقد كانت  في عيد الأضحى 2023 وهى  4 أيام بالإضافة إلى أجازة وقفة عرفات، وذلك للقطاع العام وموظفين الدولة بينما ثلاث أيام للقطاع الخاص بالإضافة لإجازة يوم عرفات وهى إجازات مدفوعة الأجر . 

ويتم تحديد عدد أيام الاجازة في عيد الأضحى 2024  قبل دخول العيد  حيث يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بعدد أيام الإجازة في عيد الأضحى 2024 .

موعد عيد الأضحى المبارك مغربية وقفة عرفات 2024 موعد عيد الأضحى 2024 موعد وقفة عرفات 2024 موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024 عدد أيام الاجازة في عيد الأضحى 2024

مواد متعلقة

أفلام عيد الفطر 2024.. طرح البوستر التشويقي لفيلم عمرو يوسف الجديد "شقو"

الأكثر قراءة

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

المنقبون عن الآثار فى بنى سويف: "كنا نحلم بالحصول على الدولارات"

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات