مع بداية دخول رمضان.. موعد عيد الأضحى المبارك 2024

موعد عيد الأضحى 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم الذى يفصلنا عنه مجرد ساعات .

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

موعد عيد الأضحى 2024

حدد المعهد القومى للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية ، موعد العيد الكبير 2024 ، حيث أعلن من خلال منشور له نُشر على موقعه الإلكترونى مؤخرا إنه من المتوقع أن يوافق موعد عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 17 يونيو 2024.

موعد وقفة عرفات 2024

وعلى صعيد متصل وبناءا على ما نشره المعهد القومى للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد عيد الأاضحى المبارك 2024 بأنه يوافق يوم الأحد 17 يونيو 2024 فإنه استنتاجا على ذلك تكون وقفة عيد الاضحى المبارك 2024 توافق يوم السبت 16 من شهر يونيو 2024 .

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024

ورغم توقعات المعهد القومى للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 إلا أن الأمر يبقى مرهونا برؤية الهلال، ويتم تحديد موعد يوم 29 ذو القعد بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة، الذي يكون عيد الاضحى 2024 في اليوم العاشر منه، بينما تكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة .

عدد أيام الاجازة في عيد الأضحى 2024

اعتاد مجلس الوزراء المصرى كل عام ميلادى وهجرى أن ينشر على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك وكذلك من خلال التصريحات الصحفية المختلفة عدد أيام الاجازات الرسمية ، وقد كانت في عيد الأضحى 2023 وهى 4 أيام بالإضافة إلى أجازة وقفة عرفات، وذلك للقطاع العام وموظفين الدولة بينما ثلاث أيام للقطاع الخاص بالإضافة لإجازة يوم عرفات وهى إجازات مدفوعة الأجر .

ويتم تحديد عدد أيام الاجازة في عيد الأضحى 2024 قبل دخول العيد حيث يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بعدد أيام الإجازة في عيد الأضحى 2024 .