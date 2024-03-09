"أبوهميلة" مهنئًا الرئيس بحلول رمضان: شهر انتصارات يشهد أحداثًا اقتصادية ضخمة

هنأ النائب محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وجموع الشعبين المصري والعربي والأمة الاسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات على المصريين والمسلمين جميعًا.

ولفت أبوهميلة، أن شهر رمضان مناسبة دينية وفرصة عظيمة لتعزيز التعاون والتكامل وتذكر الانتصارات والتضحيات الهائلة من أجل مصر في مختلف العصور، قائلًا: رمضان هذا العام يهل عقب قرارات تاريخية حقيقية اتخذتها الدولة للقضاء على الأزمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك حالة تفاؤل كبيرة بالمرحلة المقبلة في الاقتصاد الوطني، فهناك تفاؤل في أوساط المستثمرين وإقبال على السندات المصرية وحركة في الأسواق وانهيار حقيقي وملموس للدولار في السوق الموازية لصالح سعر صرف موحد، مشددًا أن الأزمات الداخلية والخارجية وكورونا والحرب في المنطقة كانت لها تداعيات على الاقتصاد لكن مصر تتخلص من هذا كله، وفق رؤية مستنيرة لقيادتها نحو التنمية الشاملة.

واختتم النائب محمد صلاح أبوهميلة، أن شهر رمضان هو شهر الصوم والأعمال الطيبة الصالحة والانتصارات التاريخية، ومجيئه وسط هذه الأجواء الايجابية سيعيد القوة لمختلف الأنشطة الاقتصادية مرة ثانية، فهنيئًا للقيادة السياسية وملايين المسلمين عبر العالم قدوم الشهر الكريم ومصر دائمًا محفوظة وتتقدم للأمام.

من جانبه أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن شهداء هذا الوطن رسموا بدمائهم الطاهرة خريطة الوطن الواحد، وضحوا بأرواحهم فداءً لترابه وحفاظًا على ثرواته ومقدراته.

وأشاد النائب حازم الجندي، في بيان له، برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وتقديره لتحمل المصريين لظروف عصيبة بدأت منذ جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وحتى حرب غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على إحياء ذكرى الشهيد وتكريم أسرهم وأبنائهم تقديرا لتضحيات آبائهم الأبطال، وتقديم أوجه الدعم المعنوي الزاخر بمعاني المحبة والحنان والعطف.