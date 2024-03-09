السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

العسال: كلمة الرئيس دعوة لإعلاء روح المسئولية والاصطفاف الوطنى

المهندس هاني العسال
المهندس هاني العسال

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، يأتي تخليدًا وتجسيدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن، والذي تتلاحم فيه تضحيات أبناء الوطن مع مفاخر مجدهم، فهو فرصة لنتذكر ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وبأرواحهم، حتى يكتبوا صفحات حافلة بالعطاء والكفاح تقتدي بها أجيال تأتي من بعدهم، لافتًا إلى أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة بالاحتفالية رسالة بما يكن له الشعب المصري كل احترام وتقدير خاص لشهداء وطنه والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، وأبنائهم بعدما دفعوا ثمنًا غاليًا كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.

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واعتبر "العسال"، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتسمت بالمصارحة والمكاشفة المعهودة مع الشعب المصري، والتي أكدت أن الدولة تحركت في مسار الإصلاح والبناء والتنمية معًا إذ إن مصر واجهت تحديات ومشاكل عدة نتاج الأزمات العالمية المتعاقبة فكان لها آثار وتأثير علينا، من بينها تبعات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ثم أحداث غزة في شهرها الخامس، موضحًا أن الرئيس السيسي منذ يومه الأول في الحكم وهو يضع صالح الشعب في المقام الأول مهما كانت الضغوط، رافضًا أي تهديد يعرض مصر للخطر، وهو ما كان له ثمن تم دفعه حتى تكون مصر آمنة وسالمة، من بينها أرواح شهدائنا الأبرار الذين أنقذوا وطنهم العريق من السقوط في براثن الإرهاب وجماعات الشر والتطرف.

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وقال عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس السيسي بشأن قرارات السياسة النقدية والتسعير العادل للجنيه، يبرز ما بذلته الدولة من جهد لتوفير الاحتياطي النقدي اللازم لتنظيم السوق، وهو ما تم من خلال صفقة رأس الحكمة وغيرها من الإجراءات التي عملت عليها الدولة لإعادة الروح للاقتصاد المصري من جديد وتدوير عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أنها حملت رسائل تؤكد أهمية الاصطفاف الوطني وإعلاء روح المسئولية لدى الجميع حتى العبور بمصر إلى بر الأمان في ظل التوترات الراهنة، كما أنها أكدت استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية تحت أي ظرف.

يوم الشهيد النائب هاني العسال الرئيس السيسي مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية

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