"الإصلاح والنهضة": قرارات البنك المركزي خطوة على الطريق الصحيح

أشاد حزب الإصلاح والنهضة بقرار البنك المركزي اليوم الأربعاء، بتحديد سعر الجنيه وفقًا لآليات السوق، لما لذلك القرار من انعكاسات إيجابية على السوق والوضع الاقتصادي بشكل عام، أهمها السيطرة على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط السوق السوداء بما يسهم في كبح جماح التضخم.

قرار جرئ

ووصف الحزب في بيان له، قرار المركزي بـ "الجريء" مشددًا أنه يمثل خطوة في الطريق الصحيح تحتاج أن يعقبها العديد من الخطوات، لجني ثمار القرار من جهة، ولمعالجة آثاره السلبية المحتملة من جهة أخرى.

وأضاف البيان، أن القرار له آثار إيجابية متعددة خاصة في السيطرة على سعر صرف الجنيه كما يقلص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ويوجه رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب.

دور الحكومة في مواجهة الآثار السلبية

وطالب الحزب، بضرورة العمل بشكل عاجل على مواجهة الآثار السلبية المحتملة للقرار، وأهمها انعاكسات ذلك على المستمثرين المحلييين خاصة الشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة خاصة مع طرح بعض البنوك لشهادات بعائد يصل إلى 30% مما قد ينتج عنه إحجام البعض عن الاستثمار لتعذر حصولهم على أرباح تتجاوز تلك النسبة المرتفعة من العائد.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة، أن القرار يمثل حجر زاوية رئيسي في ضبط السياسات المالية في مصر ويحتاج لسلسلة من التحركات الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق كافة عوائده، ومن أهم تلك التحركات العمل على تعزيز الصادرات من السلع والخدمات لضبط الميزان التجاري لصالح التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى مصر.