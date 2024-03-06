الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": قرارات البنك المركزي خطوة على الطريق الصحيح

رئيس حزب الإصلاح
رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أشاد حزب الإصلاح والنهضة بقرار البنك المركزي اليوم الأربعاء، بتحديد سعر الجنيه وفقًا لآليات السوق، لما لذلك القرار من انعكاسات إيجابية على السوق والوضع الاقتصادي بشكل عام، أهمها السيطرة على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط السوق السوداء بما يسهم في كبح جماح التضخم.

قرار جرئ

ووصف الحزب في بيان له، قرار المركزي بـ "الجريء" مشددًا أنه يمثل خطوة في الطريق الصحيح تحتاج أن يعقبها العديد من الخطوات، لجني ثمار القرار من جهة، ولمعالجة آثاره السلبية المحتملة من جهة أخرى.

وأضاف البيان، أن القرار له آثار إيجابية متعددة خاصة في السيطرة على سعر صرف الجنيه كما يقلص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ويوجه رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب.

txt

محافظ البنك المركزى: قرارات السياسة النقدية ضرورية لاحتواء التضخم

دور الحكومة في مواجهة الآثار السلبية 

وطالب الحزب، بضرورة العمل بشكل عاجل على مواجهة الآثار السلبية المحتملة للقرار، وأهمها انعاكسات ذلك على المستمثرين المحلييين خاصة الشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة خاصة مع طرح بعض البنوك لشهادات بعائد يصل إلى 30% مما قد ينتج عنه إحجام البعض عن الاستثمار لتعذر حصولهم على أرباح تتجاوز تلك النسبة المرتفعة من العائد.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة، أن القرار يمثل حجر زاوية رئيسي في ضبط السياسات المالية في مصر ويحتاج لسلسلة من التحركات الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق كافة عوائده، ومن أهم تلك التحركات العمل على تعزيز الصادرات من السلع والخدمات لضبط الميزان التجاري لصالح التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى مصر.

حزب الإصلاح والنهضة البنك المركزي تحديد سعر صرف الجنيه الاقتصاد الوطني التضخم

الأكثر قراءة

عاجل| فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟