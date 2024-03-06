محافظ البنك المركزى: قرارات السياسة النقدية ضرورية لاحتواء التضخم

وجه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي والفريق المصري الذي خاض التفاوض، مؤكدًا: "تكلل التفاوض بالوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء".

وأضاف محافظ البنك المركزى خلال كلمته فى مؤتمر صحفي: “تم الاتفاق على حزمة متكاملة مع السياسات والإصلاحات والتدابير النقدية متسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.

وتابع: "تم الاتفاق على تعزيز عمل السياسة النقدية بما يسهم فى تعزيز صلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ضرورية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب مع معدله المستهدف.

وتابع: "سوف يعلن البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف فى ظل هذه المستجدات، نظرًا لأهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية لاحتواء التضخم، وبناء الاحتياطات الدولية وسد الفجوة التمويلية.. ونؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع صندوق النقد والحكومة والبنك المركزي لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي".