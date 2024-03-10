الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نجل الشهيد طه ساطور ابن مطروح: أبويا وحشنى وهكمل بعده الطريق

نجل الشهيد الرائد
نجل الشهيد الرائد طه ساطور

قال الطفل أحمد نجل الشهيد الرائد طه محمد سعد ساطور، ابن محافظة مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، أن والده كان دائما يوصيه بوالدته وشقيقته الصغري وذلك قبل ذهابه إلى الوحدة العسكرية التي يعمل بها واستشهد في 7 ديسمبر 2017 أثناء مداهمة بشمال سيناء.

 

وأوضح ان والده استشهد وهو يدافع عن وطنه " فخور أن والدي شهيد " مؤكدا علي انه عندما يكبر وينهي دراسته في المرحلة الثانوية سيلتحق بالكلية الحربية لاستكمال مسيرة والدة مرددا " في يوم الشهيد حابب اقول لابويا انه وحشني ونفسي يكون جنبي ومعايا.. ان شاء الله هكمل بعده الطريق ". 

 

واختتم حديثة لـ"الدستور مرددا “ شكرا لكل جندي وضابط جاب حق أبويا.. شكرا لكل جندي وضابط بيضحي بحياته فداء للوطن.. مصر هتفضل مصر خليكم شداد”. 

 

وفي سياق أخر كان قد شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الجمعة، احتفالية يوم الشهيد التي نظمتها المحافظة، بحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبة سحر عيد، عضو مجلس النواب، والعمدة عبدالمنعم إسرافيل، المتحدث الرسمى باسم مجلس وعمد ومشايخ مطروح، والعميد حاتم محي الدين المستشار العسكري للمحافظة.

 

_ يوم الشهيد

ورصدت “الدستور” فعاليات احتفالية يوم الشهيد والتي بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو عن يوم الشهيد أعده قطاع العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة مطروح.  

 

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حرص المحافظة على الاحتفاء بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء تخليدا لذكراهم العطرة وتضحياتهم الثمينة حفاظًا على مقدرات  الوطن.

 

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على ضرورة نشر الوعي والانتماء لدى الأجيال الحالية للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء.

الشهيد الرائد طه محمد سعد ساطور محافظة مطروح مداهمة بشمال سيناء يوم الشهيد مطروح

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