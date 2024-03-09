رئيس "أزهرية مطروح" يفتتح المعرض السنوي للتربية الفنية والفتاة المنتجة

افتتح الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، المعرض الفني للتربية الفنية والاقتصاد المنزلي، والفتاة المنتجة، بمقر مكتبة مصر العامة.

_محتويات المعرض

تضمن المعرض لوحات زيتية، وأعمال يدوية، وتشكيل فني، وطرق على النحاس، ومجسمات وأشكال بخامات البيئة، وأشغال تريكو وكروشيه وتطريز وملابس جاهزة، بالإضافة إلى منتجات متميزة للفتاة المنتجة، من ابتكارات وإبداعات معلمات وطالبات المعاهد الأزهرية.

_ورش الخط العربي

كما تم تنفيذ ورشتين عمل للخط العربي، وتعلم أساسيات الفن التشكيلي، وأعمال النول، لرواد المعرض من طلاب المعاهد الأزهرية، والمكتبة العامة.

وأشاد رئيس المنطقة الأزهرية، بالتنظيم الجيد للمعرض وباللوحات المعروضة المتنوعة وكافة المعروضات الأخري، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلاب وأساليب التدريب التي توفرها أسرة التربية الفنية للطلاب، موجهًا الشكر إلى توجيه التربية الفنيه، والمعلمين، الذين عملوا على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدي إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وفي سياق أخر، كان قد كرم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الخميس الماضي، الطلاب والمعلمين المتميزين خلال فعاليات مبادرة "أقرأ لتستنير"، التي نظمتها إدارة المكتبات، بالتعاون مع العلاقات العامة، بمنطقة مطروح الأزهرية، بمقر معهد بنين مطروح النموذجي.

سورة العلق تتكلم عن القراءة تأكيدا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان

وقال رئيس المنطقة خلال التكريم أن هذه الأمة تشرفت بأن جعلت خير الأمم، مستمدة تعاليمها من كتابها العظيم، موضحًا أن الآيات الخمس الأولى في سورة العلق تتكلم عن موضوع القراءة تأكيدا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان وبناء حضارته.

وأشار "سالم" إلى أن المبادرة هدفت إلى تأصيل قيم المواطنة وحب الوطن، وتنمية قدرات الناشئة الفكرية واللغوية والتعبيرية، إلى جانب إكسابهم مهارات المطالعة والقراءة الحرة، وتعويدهم على ارتياد المكتبات، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد، مضيفا أن الهدف الأسمى هو تحويل القراءة إلى سلوك ثقافي وعادة مجتمعية، مشيدا بجهود اخصائي المكتبات بالمعاهد بقيادة الأستاذ أحمد الرشيدي، مدير إدارة المكتبات، وإدارة العلاقات العامه بالمنطقة، لجهودهم المبذولة خلال الفعاليات ونجاح المبادرة بهذا الشكل المتميز والمشرف.

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث