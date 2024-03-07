الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطلاب والمعلمين المتميزين في مبادرة "أقرأ لتستنير"

رئيس منطقة مطروح
رئيس منطقة مطروح الأزهرية

كرم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، الطلاب والمعلمين المتميزين خلال فعاليات مبادرة "أقرأ لتستنير"، التي نظمتها إدارة المكتبات، بالتعاون مع العلاقات العامة، بمنطقة مطروح الأزهرية، بمقر معهد بنين مطروح النموذجي.

سورة العلق تتكلم عن القراءة تأكيدا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان

وقال رئيس المنطقة خلال التكريم أن هذه الأمة تشرفت بأن جعلت خير الأمم، مستمدة تعاليمها من كتابها العظيم، موضحًا أن الآيات الخمس الأولى في سورة العلق تتكلم عن موضوع القراءة تأكيدا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان وبناء حضارته.

قيم المواطنة وحب الوطن

وأشار "سالم" إلى أن المبادرة هدفت إلى تأصيل قيم المواطنة وحب الوطن، وتنمية قدرات الناشئة الفكرية واللغوية والتعبيرية، إلى جانب إكسابهم مهارات المطالعة والقراءة الحرة، وتعويدهم على ارتياد المكتبات، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد، مضيفا أن الهدف الأسمى هو تحويل القراءة إلى سلوك ثقافي وعادة مجتمعية، مشيدا بجهود اخصائي المكتبات بالمعاهد بقيادة الأستاذ أحمد الرشيدي، مدير إدارة المكتبات، وإدارة العلاقات العامه بالمنطقة، لجهودهم المبذولة خلال الفعاليات ونجاح المبادرة بهذا الشكل المتميز والمشرف.

حضر التكريم مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي  عبد العزيز قبيصي، وعميد معهد بنين مطروح النموذجي، فضيلة الشيخ حافظ سلامة.

وفي سياق أخر كان قد أكد الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو منظمة خريجي الأزهر بمطروح، على أهمية الوقت وحسن استغلاله لما له من مكانة مهمة في حياة كل شخص، لأن هدره يؤثر سلبا على نجاح الإنسان وتقدمه.

ندوة توعوية لطلاب معهد بنين الحمام

جاء ذلك خلال ندوة توعوية لطلاب معهد بنين الحمام، التابع لإدارة الحمام التعليمية، بعنوان إدارة الوقت في الإسلام، وذلك بحضور فضيلة الشيخ حسين عبد الهادي، وعدد من وعاظ إدارة الحمام، فضيلة الشيخ حسين عبد الفتاح، والشيخ خميس مدكور، وتنظيم أنيس منصور، الإخصائي الاجتماعي بالمعهد.

رئيس منطقة مطروح الأزهرية
رئيس منطقة مطروح الأزهرية
رئيس منطقة مطروح الأزهرية
رئيس منطقة مطروح الأزهرية
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1000166435
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1000166426
منطقة مطروح الأزهرية إدارة المكتبات أقرأ لتستنير مبادرة أقرأ لتستنير مطروح

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