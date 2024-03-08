احتفالًا بيوم الشهيد.. محافظ مطروح يوجه بنشر الوعي والانتماء لدى الأجيال الحالية
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حرص المحافظة على الاحتفاء بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء تخليدا لذكراهم العطرة وتضحياتهم الثمينة حفاظًا على مقدرات الوطن.
وشدد “شعيب” على ضرورة نشر الوعي والانتماء لدى الأجيال الحالية للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء.
احتفالية يوم الشهيد
ونظمت محافظة مطروح اليوم الجمعة، احتفالية بيوم الشهيد كرمت خلالها، أسر الشهداء بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، والعمدة عبد المنعم اسرافيل نائبًا عن رئيس مجلس العمد والمشايخ، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من وكلاء الوزارات من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وأسر وأبناء الشهداء.
واعرب العمدة عبد المنعم اسرافيل خلال كلمة عمد ومشايخ مطروح، عن سعادته بالمشاركة فى هذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها كل المعانى الوطنية السامية.
وألقى كلمة أسر الشهداء والد الشهيد محمد نجا سعد، مقدمًا الشكر لمحافظ مطروح على الحرص على الإحتفالية وأحياء ذكرى الشهداء العطرة.
وفي نهاية الاحتفالية، أهدى محافظ مطروح درع الشهيد وهدايا عينية لأسرة كل شهيد بمطروح تكريما لتضحيات شهداء الوطن مع تأكيده تلبية أى مطالب واحتياجات لهم.