الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أغانٍ وطنية وعروض فنية.. محافظة مطروح تحتفل بـ"يوم الشهيد"

جانب من احتفال محافظة
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منذ قليل، احتفالية يوم الشهيد التي نظمتها المحافظة، بحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبة سحر عيد، عضو مجلس النواب، والعمدة عبدالمنعم إسرافيل، المتحدث الرسمى باسم مجلس وعمد ومشايخ مطروح، والمستشار العسكري للمحافظة.

_ يوم الشهيد

ورصدت “الدستور” فعاليات احتفالية يوم الشهيد والتي بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو عن يوم الشهيد أعده قطاع العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة مطروح.  

_ عروض فنية

وبأعلام مصر، قدم كورال التربية والتعليم بمحافظة مطروح بقيادة إيناس رمزي، الموجه العام للتربية الموسيقية، أغان وطنية احتفالا بيوم الشهيد. 

كما قدم فريق المسرح بمديرية التربية والتعليم عرضا مسرحيا عن الشهيد احتفالا بيوم الشهيد. 

في سياق آخر، كان قد شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الخميس، مهرجان المشي الرياضي، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب الرياضة بمحافظة مطروح، والجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم أثناء تواجده بالمحافظة وبمشاركة أكثر من 350 فتاة من مراكز الشباب والأندية الرياضية ومدارس التمريض والأزهر بالمحافظة.

_ الماراثون الرياضى

وأكد اللواء خالد  شعيب محافظ مطروح، حرصه على المشاركة فى الماراثون تأكيدا على اهتمام المحافظة بدعم وتمكين المرأة وتقديرا لدورها  فى المجتمع  في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" والتي تهدف إلى ترسيخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية، وتزامنا مع  “اليوم العالمى للمرأة”، مشيرا إلى أن المهرجان يعد إحدى صور نشر الثقافة الرياضية للجميع.

جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"

جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"

جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ
جانب من احتفال محافظة مطروح بـ"يوم الشهيد"
محافظ مطروح احتفالية يوم الشهيد العروض الفنية مطروح يوم الشهيد

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بمشاركة 350 فتاة.. محافظ مطروح يشهد مهرجان المشي الرياضي

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