الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

400 شاب وطليع.. "سيوة" تستقبل وفود مهرجان وزارة الشباب والرياضة

مهرجان وزارة الشباب
مهرجان وزارة الشباب والرياضة

استقبلت واحة سيوة المشاركون بالمهرجان الرياضي لاتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، استعدادا لإقامة المهرجان الرياضي لوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة أكثر من ٤٠٠ شاب وطليع من أبناء واحة سيوة

_ المهرجان الرياضي

وينطلق  المهرجان اليوم الجمعة بماراثون المشي من أمام معبد “التنبؤات” حتيىعين كليوباترا، وتستكمل الفاعليات بمركز شباب سيوة في تمام الساعه الثانيه ظهرا والتي تتضمن (عرض تراثي لأبناء واحة سيوة، ألعاب ترويحية، مسابقات ثقافية) ويختتم اليوم الأول بندوه تثقيفية في تمام الساعه السابعه مساءا بقاعة الصناعات الحرفية 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، 
وبحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبا عن محافظ مطروح، ومحمد بكر رئيس مركز  مدينة سيوة، وأحمد علي سكرتير المجلس. 

وفي سياق أخر، كان قد قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منح مكافأة لفريق مركز شباب مستقبل العميد 20 ألف جنيه، ولفريق مركز شباب الحمام 10 آلاف جنيه، وذلك عقب وصول الفريقين إلى نهائي دوري مراكز الشباب فى نسخته العاشرة التي أقيمت بمركز شباب مطروح. 

تشكيل منتخب كرة قدم
وكرم محافظ مطروح  مدير عام مديرية الشباب والرياضة والحكام والمنظمين، موجها بتشكيل منتخب كرة قدم من فرق مراكز شباب مطروح مع الاهتمام ورعاية المواهب المتميزة في إطار جهود الدولة لرعاية الموهوبين. 

الفرق الثلاث الأولى

وفاز فريق مركز شباب مستقبل العميد على فريق شباب الحمام بهدفين نظيفين تم احرازهما في الشوط الثاني للمباراة حيث كرم محافظ مطروح الفرق الثلاث الأولي للبطولة وهى فريق مستقبل شباب العميد والحمام والنجيلة. 

واحة سيوة المهرجان الرياضي الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية مطروح محافظة مطروح

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