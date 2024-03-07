محافظ مطروح يوجه بدعم خدمات التأمين الصحى تيسيرًا على المواطنين

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أهمية ودور فرع هيئة التأمين الصحي في تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين المستهدفين من خلاله بمطروح.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مع الدكتورة مي رسلان، مدير التأمين الصحي بمطروح.

ووجَّه محافظ مطروح، التهنئة لمديرة التأمين الصحي مع تمنياته لها بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم لتحقيق مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين خاصة مع سابق خبرتها بالعمل في فرع مطروح، والوقوف على طبيعة المشكلات وكل العقبات وكيفية تذليلها.

وناقش محافظ مطروح، أهمية التيسير على أهالي سيوة من الطلاب والمشتركين في الخدمة مع مقترح تخصيص عيادة للتأمين بسيوة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لتوفير الأطباء أو تخصيص مندوب لتجميع أوراق الطلاب بالمدارس لعرضها على اللجنة بمطروح.

ووجه محافظ مطروح، مدير التأمين الصحي، بحصر جميع المطالب والاحتياجات لمخاطبة رئيس الهيئة لإمكانية تدبيرها للتيسير على المواطنين بالمحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وفي استجابة فورية استقبل محافظ مطروح، أحد المواطنين طلب مقابلة محافظ مطروح، لمعاناة ابنه ٤ سنوات من صرف علاج خاص بحالته الصحية، حيث وجَّه محافظ مطروح لمديرة التأمين بمراجعة حالة الطفل والأدوية اللازمة لسرعة صرفها وفي حال عدم توافرها بالتأمين ستوفرها المحافظة في إطار جهودها المستمرة؛ للتيسير على المواطنين خاصة المساعدة في تقديم العلاج والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.